"Admiten lo que siempre hemos sabido: no existe un "bloqueo", EEUU toma nota de declaraciones de Tablada

"Funcionarios del régimen cubano ahora admiten abiertamente lo que siempre hemos sabido: no existe un "bloqueo", remarcó este miércoles la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Un títere de la dictadura reconoció que Cuba "puede comprar todo el pollo que quiera de Estados Unidos", comentó el Departamento de Estado en relación a las declaraciones de la diplomática cubana Johana Tablada.



"En la calle te dicen que no hay bloqueo porque Cuba puede comprar todo el pollo que quiera en Estados Unidos y yo te diría, es verdad, Cuba puede comprar todo el pollo que quiera en Estados Unidos", dijo la subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) en entrevista con el podcast oficialista Alma Plus, donde abordó temas como el embargo económico y comercial de EEUU a Cuba.

La cancillería estadounidense consideró que la recién nombrada como embajadora del régimen de La Habana, "se jactó de convertir a Cuba en un centro logístico global".

"La verdad es innegable: es el régimen el que frena el progreso del país. Es hora de verdaderas libertades económicas para el pueblo cubano, no para las empresas dirigidas por los servicios de seguridad", recalcó EEUU.

Por su parte, Tablada criticó el comentario del Departamento de Estado y le llamó "la mentira del día".

Según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial, Estados Unidos-Cuba, las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a la isla aumentaron interanualmente.

En junio de 2025, las exportaciones de EEUU a Cuba alcanzaron US$38,4 millones, un aumento del 10,0 % respecto a junio de 2024 y la carne de pollo continúa siendo el producto más comprado a Estados Unidos, en varias modalidades, en una cifra superior a los 21 millones de dólares.