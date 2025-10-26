Encuentran sin vida a uno de los desaparecidos en Holguín

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades cubanas encontraron el cuerpo sin vida de Luis Pérez Rodríguez, de 64 años, quien había sido reportado como desaparecido.

Rodríguez fue localizado en la tarde del sábado en la zona de la desembocadura del río Sagua, en Sagua de Tánamo, Holguín.

Todavía sigue en paradero desconocido Antonio Angulo Caballero, de 74 años y residente en el Consejo Popular El Jobo, quien habría sido arrastrado por la crecida del río tras las intensas lluvias asociadas al huracán Melissa, que han causado daños en carreteras y puentes en la región oriental de la isla.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, informó este domingo que el huracán Melissa alcanzó en la madrugada la categoría 4 con vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora. A las 5:00 a.m. su centro se ubicaba a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, avanzando lentamente hacia el oeste a 7 km/h.

El organismo advirtió que Melissa es “un huracán extremadamente peligroso”, cuya combinación de lluvias torrenciales, marejadas y vientos huracanados representa una “seria amenaza para la vida y las propiedades en el Caribe occidental”.

El gobierno cubano declaró la Fase de Alerta para las provincias orientales, incluyendo a Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey, mientras millones de personas enfrentan cortes prolongados en los servicios de electricidad y comunicación.

Hace apenas un año, el oriente cubano también fue golpeado por el huracán Oscar, que dejó casi una decena de fallecidos. En ese momento vecinos de las áreas más afectadas aseguraron no haber recibido información previa sobre la magnitud del fenómeno.