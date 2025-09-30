Se eleva a dos el número de fallecidos por la tormenta Imelda en el oriente de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Al menos dos personas fallecieron en el oriente de Cuba debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Imelda.

Uno de los fallecidos fue identificado como Luis Mario Pérez Coiterio, de 60 años, quien murió la madrugada del domingo cuando parte de su vivienda colapsó por un deslizamiento de tierra en Santiago de Cuba. Según testigos, el derrumbe ocurrió mientras dormía. Su esposa, una mujer mayor con discapacidad auditiva, sobrevivió y fue trasladada a un refugio.

El segundo fue confirmado por el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, que no freció otros detalles.

Las provincias más afectadas por Imelda son Guantánamo y Santiago de Cuba. Esta semana las autoridades suspendieron las clases en ambas debido al deterioro de las condiciones meteorológicas.

El balance oficial de daños en la región incluye miles de evacuados, comunidades incomunicadas, desbordamientos de ríos, deslaves y cortes eléctricos.

En Guantánamo, el diario oficial Venceremos reportó unos 18.000 evacuados y daños en viales y puentes, entre ellos el paso provisional de Jesús Lores, arrastrado por las aguas.

En Santiago de Cuba, el periódico Sierra Maestra señaló que las lluvias provocaron al menos 11 derrumbes parciales de viviendas y muros de contención, así como inundaciones y caída de árboles, con desbordamientos del río Sigua que dejó a varias comunidades aisladas.