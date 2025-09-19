Niegan rebaja de condena a preso del 11J

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades cubanas rechazaron la última solicitud de reducción de condena presentada por el escritor José Alejandro Rodríguez Gelín, encarcelado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Jovellanos, Matanzas, informó el Observatorio de Derechos Culturales (ODC).

La decisión, comunicada el 4 de septiembre, “eliminó la posibilidad de una liberación inmediata” y obliga al joven a cumplir al menos dos meses más en prisión, indicó la organización en un comunicado.

Rodríguez Gelín, condenado a cinco años por instigación a delinquir y desórdenes públicos, se encuentra recluido en la cárcel de Agüica, donde ha pasado varios meses en una celda de seguridad.

Según el ODC, esta medida busca “reforzar la presión de la Seguridad del Estado con la intención de desestabilizarlo en la recta final de su reclusión”.

Durante una visita familiar el 15 de septiembre, el joven aseguró a sus padres que ya se había sobrepuesto a la desilusión por la negativa y que continúa refugiándose en la lectura y la escritura.

La organización llamó a no perder de vista el caso y pidió a la sociedad civil cubana y a las organizaciones internacionales acompañar el proceso hasta su liberación.