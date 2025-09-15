Sin atención médica adecuada la prisionera política Lizandra Góngora, denuncia su esposo

Getting your Trinity Audio player ready...

La prisionera política Lizandra Góngora fue diagnosticada con un fibroma uterino en 2024 y hasta la fecha no ha recibido el seguimiento ginecológico adecuado, dijo a Martí Noticias su esposo, Ángel Delgado.

"Nunca más la han llevado al médico para atenderle el fibroma, nunca más la han llevado a un ginecólogo para revisarla", indicó.

"Ella sigue con inflamación y toma analgésicos para los dolores"; explicó Delgado y aclaró que las medicinas las tiene que llevar la familia porque en la cárcel no hay.

"Le dicen que no hay condiciones para atender el fibroma", aseguró el hombre, a quien le pusieron un acta de advertencia tras su última visita al penal por denunciar lo que está pasando con su esposa.

Góngora, de 38 años y madre de cinco hijos, tres de ellos menores de edad, fue condenada a 14 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

El tribunal la condenó por los supuestos delitos de sedición, desorden público y desacato. Reportes previos mencionan también cargos de "sabotaje" y "robo con fuerza".

La joven cumple la condena en la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud. Esta ubicación la mantiene lejos de su familia, que reside en Güira de Melena, provincia de Artemisa.

En ocasiones anteriores Delgado ha denunciado que las autoridades la amenazan con trasladarla a prisiones más distantes, como Guantánamo o Pinar del Río, si solicita un acercamiento familiar.

Góngora es una de las mujeres con la condena más severa por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Fue finalista del Premio Graciela Fernández Meijide 2025, un reconocimiento a presos políticos en América Latina otorgado por CADAL.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)