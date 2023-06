Transportistas privados abandonan paro tras mejoría en abasto de combustible (VIDEO)

Los transportistas privados en La Habana están regresando a operar y ofrecer el servicio de traslado de pasajeros en la capital cubana luego de una paralización iniciada a partir de que las autoridades de la isla toparon el precio por carrera que ellos podían cobrar.



El tope, establecido por la Dirección General del Transporte en la capital, dictaminó que los precios que los boteros podían cobrar quedaban definidos en 46 rutas de transportación de pasajeros con una distancia media de 11.6 km

Tarifa de $45.00 cup: 19 rutas que recorren como promedio 5.7 Km.

Tarifa de $75.00 cup: 19 rutas que recorren como promedio 11.8 Km.

Tarifa de $100.00 cup: 5 rutas que recorren como promedio 21.6 Km.

Tarifa de $170.00 cup: 3 rutas que recorren como promedio 29 Km.

A esto se suma las enormes colas que los choferes privados tenían que enfrentar para cargar combustible y con la limitación del total que podían echar por autos, algo que forzaba a los transportistas a tener que acudir al mercado negro, donde el precio del litro de petróleo supera los 200 pesos en moneda nacional, informó el botero Rafael Alba Macías a Martí Noticias.



“No todos están trabajando todavía, pero sí se ha mejorado el transporte bastante, ya muchos han regresado porque se ha mejorado casi un 90 % el combustible. Sí hay combustible, todos los CUPET están habilitados, incluso de distintos tipos de gasolina, por lo menos en La Habana. Te echan la que tú quieras, lo que no puedes echar en pomos. Quiere decir que si en el tanque te caben 20, 30, 40, lo que te quepa en el tanque, te lo echan. Hay CUPETs, incluso, que están por la aplicación que se tenía antes para eso (...), que no hay cola ni hay nada. Ahora mismo estaba mirando en el CUPET La Rotonda, hay tres tipos de combustible y no hay nadie”, señaló el transportista.

Durante la crisis de los boteros y el incremento de las dificultades que esto trajo, fue entregada una misiva firmada por el ciudadano Fernando Rafael Fernández Colet en el Departamento de Atención a la Población del Ministerio del Transporte en La Habana.



El documento, que fue publicado en la redes sociales en la página de Facebook “Boteros de La Habana”, contiene recomendaciones, en concreto, cuatro puntos en favor de los transportistas privados, las que consisten en un aumento de la disponibilidad del combustible para los boteros, crear puntos de venta de partes y piezas disponibles para los autos de esos transportistas, una goma ahora mismo vale 30 mil pesos y una batería, te puede salir en 45 y 50 mil pesos en la bolsa negra, mientras que un litro de aceite vale mil pesos; que se tome en consideración la opinión de los choferes y el mejoramiento vial.

Sobre los precios topados, aunque en el papel se mantienen, su implementación no se está cumpliendo, y ya disminuyó el acoso por parte de los inspectores y policías, aseguró Alba Macías.



“No ha cambiado, pero no veo tampoco inspectores preguntando, como los primeros días... Hasta la policía preguntaba, detenían algunos carros y les preguntaban cuánto estaban cobrando. No veo que se esté haciendo eso. Se está cobrando el mismo precio anterior. El precio que el Estado había impuesto no se está cobrando porque, verdaderamente, no da, no satisface, porque las piezas de los carros en Cuba son carísimas", afirmó el transportista.