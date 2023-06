Tres fallecidos y nueve heridos tras trágico accidente de tránsito en la Vía Blanca

Tres personas perdieron la vida y otras nueve se encuentran hospitalizadas, entre ellos una menor de edad reportada en estado crítico, después de un trágico accidente ocurrido en la mañana de este martes en el kilómetro 73 de la Vía Blanca, cerca del puente de Bacunayagua, en la provincia de Mayabeque.



El accidente se produjo cuando un camión particular chocó contra un carro cisterna cargado de asfalto perteneciente a la Empresa de Construcción de Obras de la Arquitectura e Ingeniería número 5, proveniente de La Habana.



Entre los fallecidos hay una mujer de 50 años que perdió la vida tras el impacto de ambos vehículos, mientras que un hombre y otra mujer murieron en el hospital provincial Comandante Faustino Pérez Hernández, de la ciudad de Matanzas, debido a la gravedad de las heridas.



"Nuestra institución recibió a ocho pacientes durante la mañana, trasladados al área de emergencias. Inicialmente, cuatro de ellos fueron clasificados como código rojo, dos como código amarillo y dos como código verde. Dos de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes lamentablemente fallecieron. Actualmente, tenemos a seis pacientes hospitalizados, dos de ellos en estado grave pero estable, dos en observación y dos en condición de cuidado", explicó Tahimi Hernández Naranjo, directora de ese centro médico.



Tres niñas están recibiendo atención médica en el hospital pediátrico Eliseo Noel Caamaño, informó a la prensa local Julio Hernández Sánchez, director de la institución. Las pequeñas fueron identificadas como Nayleis González Villamil, de diez años, reportada en estado crítico. Estefany González Villamil, de 13 años, y Harly Romero Cruz, de siete años, ambas sin peligro para la vida.



"De los tres casos que ingresaron al hospital, dos están siendo observados en la sala de Ortopedia y su evolución es favorable, mientras que una se encuentra en estado crítico debido a un traumatismo cerebral severo", puntualizó Hernández Sánchez.



En el camión particular viajaba una familia junto con varios vecinos del poblado de Alquízar que iban rumbo a Varadero.



Hasta el momento no se han determinado las causas que provocaron el trágico suceso. De acuerdo al reporte de la prensa estatal, los peritos del Ministerio del Interior (MININT) están recopilando pruebas y realizando los análisis correspondientes.



Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte en Cuba. Según las cifras más recientes, en el país se registraron alrededor de 3.500 accidentes de tránsito en los primeros cuatro meses de 2023. En este período se reportaron más de 200 fallecidos y unos 4.000 mil heridos.



Ayled Borges, analista del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) dijo a mediados de mayo a la emisora Radio Rebelde, que —como promedio— en el país ocurre un accidente de tránsito cada 47 minutos.



No obstante, aclaró que la cantidad de accidentes, muertos y lesionados disminuyó en relación a igual periodo del año anterior. Cuba reportó un número récord en 2022, con 9.848 siniestros entre enero y diciembre, que dejaron 7.547 lesionados y 700 fallecidos, entre ellos 68 menores de edad. La cifra supuso casi 1500 accidentes más que en 2021.



Las autoridades del régimen de La Habana aseguran que el factor humano es la principal causa de los accidentes de tránsito en el país aunque choferes y peatones insisten en el mal estado de las carreteras y la falta de alumbrado público como factores determinantes en los índices de accidentalidad en Cuba.



Recientemente Martí Noticias consultó a varios ingenieros, especializados en temas de carreteras en Cuba, y todos coinciden en que la falta de mantenimiento influye de manera determinante en el mal estado de las mismas.



“Cuba es un país tropical y las lluvias son un factor que afecta cualquier construcción, por eso en las vías es muy importante garantizar un correcto drenaje de las aguas, esto es uno de los problemas que tenemos en las carreteras cubanas”, apuntó una ingeniera civil que ha trabajado durante años en esa rama.



De hecho, con las recientes lluvias reportadas en los últimos días en el centro y el oriente, el mal drenaje de las vías, carreteras y caminos influyeron en las inundaciones que han dejado a miles de personas evacuadas y decenas de comunidades incomunicadas tras la crecida de ríos y presas.



Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de Cuba, aseguró en febrero pasado que en los últimos tres años se había producido un “deterioro progresivo de todas las capacidades de transportación de pasajeros y de las infraestructuras”, aunque no reconoció la incidencia de esto en los accidentes de tránsito ocurridos en el país.



En ese sentido, mencionó que el mal estado de las vías en las ciudades y el resto de las carreteras, incluyendo la Autopista Nacional y la Carretera Central, “generaban más roturas a los medios de transporte disponibles”.