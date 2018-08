Secretario Defensa EEUU: Hasta Castro sabe que el modelo cubano no funciona

El secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, alabó este lunes la estabilidad reinante en el continente americano, salvo algunas excepciones como el caso de Cuba. El titular recalcó que hasta el exgobernante cubano Raúl Castro sabe que "el modelo de Cuba no funciona".

"Existen excepciones y lo sabemos: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero hasta Castro sabe ahora que el modelo de Cuba ya no funciona para Cuba, ni para nadie más", sostuvo el titular de la cartera de Defensa durante una comparecencia ante los medios en el Pentágono.

Mattis recalcó la importancia de su reciente viaje a Latinoamérica, donde visitó Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y que tuvo como principal objetivo reforzar sus alianzas en la región.

"A pesar de los problemas que evidentemente afrontamos en este hemisferio, tenemos la suerte de ser testigos de la creciente democracia y prosperidad en esta región pese a un mundo inestable", consideró el jefe del Pentágono.



Para mantener este "statu quo", Mattis aseguró que Washington continuará "trabajando" con sus "amigos" en la región, y citó como ejemplo el próximo despliegue en aguas colombianas del USNS Comfort, un buque hospital cuya meta será ayudar a paliar la crisis humanitaria provocada por la llegada de miles de venezolanos.



La situación en Venezuela es de tal gravedad que, según el secretario de Defensa, el presidente del país, Nicolás Maduro también "está descubriendo" que el modelo cubano no tiene futuro.

"No estoy preocupado" sobre autonomía de UE

El jefe del Pentágono aseguró no estar "preocupado" ante la posibilidad de que la Unión Europea (UE) decida tener una mayor autonomía en materia de Defensa ya que, según dijo, ambas potencias "comparten" una serie de "fundamentos" democráticos básicos.



"No estoy preocupado porque estoy seguro de que las democracias no perderán esos fundamentos comunes que todos compartimos", apuntó Mattis durante una rueda de prensa en la sede del Departamento de Defensa.



Con esta declaración, el estadounidense quiso quitar hierro a las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, quien este lunes defendió la necesidad de que la UE no continúe poniendo "en manos de Estados Unidos" su seguridad y abogue por una mayor autonomía en Defensa para garantizar su soberanía de forma autónoma.



Mattis recordó que ambas partes han estado juntas "en lo bueno y en lo malo", y consideró que la relación bilateral ha pasado "por tiempos más difíciles" que los actuales.



"Cada país tiene sus propias opiniones y sus propios intereses, eso es algo que respeto", concluyó Mattis

(EFE)