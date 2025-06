Madres cubanas protestan en sede del gobierno en La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de madres que acudió este martes a la Asamblea Municipal de Boyeros, para exigir una respuesta a las demandas que presentaron hace dos meses atrás, solo recibieron nuevos plazos sin ninguna solución a la vista.

“Fuimos al gobierno provincial, presentamos la situación de nosotras y hace más de dos meses estamos esperando respuesta. Ahora vinimos al municipal a buscarlas”, dijo a Martí Noticias Felipa Hortensia Arencibia, que vive en un apartamento de dos cuartos con sus cinco hijos, el menor de ellos, de siete años, es ciego, mudo y tiene discapacidad motriz.

A principios de mayo cuatro mujeres, residentes en el municipio Boyeros, reclamaron en la sede del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y del Gobierno Provincial de La Habana, el acceso a tratamientos especializados y a los recursos necesarios para aliviar las duras condiciones en que viven con sus hijos, todos pacientes de graves enfermedades.

“Quiero conseguir una mejor calidad de vida, que me ayuden con la alimentación de mi hijo. Le asignaron una dieta y nunca en la vida se la han dado. Tiene una desnutrición severa y pesa 9 kilogramos. El presidente del gobierno me dijo que esto se va a resolver: Mentira, llevo 25 días esperando por esa dieta, por ese yogurt probiótico. Y la vida de mi hijo depende de ese yogur, de esa alimentación. En la bodega no viene nada, no tengo cómo alimentar a mi hijo”, lamentó Arencibia.

Las madres demandan una mejor asistencia de los dirigentes del gobierno, a quienes acusan de negligencia en el tratamiento de sus casos, y solicitan que garanticen alimentación y viviendas adecuadas para sus hijos enfermos.

Glare Noelvis Valera Madrazo: madre de un niño de 12 años, lleva ese mismo tiempo esperando que el régimen le conceda una casa. Su hijo porta una rara enfermedad genética denominada gangliosidosis que genera problemas neurológicos como retraso en el desarrollo, regresión de habilidades, convulsiones, problemas de visión y otros.

“No tiene control de los esfínteres, está desnutrido. Desde segundo grado no va a la escuela, ni tampoco van a la casa a darle clases”, denunció Valera.

“En el último ingreso de mi hijo en el hospital William Soler no había comida para su dieta, no había pollo ni jugos ni yogurt”.

Yaquelin Valdés tiene una hija 20 años que nació con hidrocefalia “su mente es de una niña, está ‘encamada’, no tiene control de los esfínteres. Estoy pasando un trabajo porque no tengo culeros para ponerle, se me orina mucho, se me hace caca y le salen escaras a cada rato. No tengo comida, el sillón de ruedas se me ponchó, no tengo leche tampoco”, detalló angustiada.

Si bien la Constitución cubana incluye el derecho a una vida digna y a la salud, las mujeres cubanas, en general, enfrentan grandes desafíos para criar a sus hijos, la obtención de servicios básicos y de una vivienda decorosa.

Dianelis Arozarena Piedras, con una hija de 17 años con microcefalia y epilepsia, viven en un local deteriorado sin "baño, ni agua, ni cocina". Ha estado yendo de un lado a otro rogando, pidiendo, exigiendo una vivienda digna, pero solo consiguió “las mismas promesas”.

La legislación cubana garantiza, en teoría, la protección social a la mujer y su familia, pero la indolencia de las autoridades, justificada por las limitaciones económicas, hacen que queden sin respuestas las demandas sociales de los grupos de mujeres que, desde 2023, se vienen juntando para exigir la atención de los dirigentes municipales y provinciales en La Habana, Pinar del Río y Guantánamo.