Preso del 11J en grave riesgo de salud por neumonía y desnutrición

La vida del preso político Rolando Yusef Pérez Morera está en grave riesgo, enfermo de neumonía agravada por una desnutrición severa, que unida a la falta de medicamentos, dificultan el combate contra la infección y puede llevar a un mayor peligro de mortalidad.

“Rolando está todo enfermo, desnutrido, ahora tiene neumonía. Él estaba bajo de peso, ahora está desnutrido. Pesa 120 libras, es lo que está pesando él, de casi 300 libras que pesaba antes de entrar a prisión”, dijo a Martí Noticias la madre del activista preso, Nancy Morera Viola.

Agregó que su hijo lleva varios días con fiebre alta y en el penal no hay medicamentos, en especial antibióticos o antipiréticos necesarios para detener el avance de la enfermedad.

“Pude conseguirle la ciprofloxacina porque me la regalaron”, aseguró la madre, aclarando que, de tener que comprarla, le hubiera costado 500 pesos en el mercado negro, pues en las farmacias estatales no la hay.

Pérez Yusef, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República, cumple una sentencia de ocho años de privación de libertad tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, Artemisa.

El pasado 25 de septiembre se declaró en huelga de hambre para protestar contra lo que considera “la resolución arbitraria” que le niega el disfrute de los beneficios carcelarios, entre ellos el cambio a un régimen de menor severidad.

“A él no le han dado beneficios de ningún tipo. Él estaba de huelga de hambre porque desde mayo le habían dado el correccional y al final todo fue una mentira. Le dijeron que a él no le iban a dar correccional, que tenía que cumplir los ocho años ahí en la prisión. Estuvo como siete días, desde el 25 hasta que le detectaron la neumonía”, detalló Morera.

El centro de asesoramiento legal Cubalex alertó que la situación de Rolando Yusef "es crítica", y que, si bien los médicos del penal "reconocen que su estado es muy grave", no hacen nada al respecto.

Asimismo, denunció que el preso político está recluido en la prisión de Quivicán, en la provincia Mayabeque, a casi 20 kilómetros de su hogar, lo que genera un elevado gasto para sus familiares cuando acuden a las visitas.

En un informe reciente, Cubalex llamó la atención sobre los reclusos cubanos que sobreviven en ambientes insalubres en los que proliferan enfermedades contagiosas, a la vez que la atención médica es deficiente.