“Mi familia sufrió muchísimo, pero crecimos": Preso del 11J cuenta su historia tras salir de la cárcel

El joven universitario José Alejandro Rodríguez Gelín, detenido por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, recuperó su libertad el 17 de noviembre tras cumplir una sanción de cinco años en el Centro Penitenciario de Agüica, en Matanzas.

En declaraciones a Martí Noticias, el exprisionero político describió sus años en la cárcel, las condiciones de su encierro y el país al que regresó.

“Lo esperé muchas veces, pero siempre pasaba algo: me quitaron días de rebaja y eso aplazó mi salida”, contó. Según explicó, esperaba obtener una liberación anticipada en julio, pero “pasó algo muy oscuro” cuando fue acusado falsamente de robar una caja de cigarros, lo que derivó en nuevas indisciplinas y la pérdida de días acumulados.

Dentro de la prisión, dijo, había un trato diferenciado hacia los manifestantes del 11 de julio. “Querían hacernos creer que éramos ‘intocables’, que nos protegían. Pero era lo contrario. Detrás de esa máscara había un instinto represivo. Incluso enviaban a presos comunes para hacernos daño”.

De sus años en prisión, la pérdida de su abuelo marcó uno de los momentos más duros. “Primero me hicieron creer que me llevarían al velorio… y nunca pasó. Esa fue la mayor tortura que me hicieron”, relató.

El joven entró a prisión con 22 años y salió con 26. Al regresar a su localidad natal en Jovellanos, dijo haber encontrado un país profundamente empobrecido. “Veo un pueblo en miseria espiritual, humana y económica”, expresó. Recordó que el mismo día de su liberación, un niño de unos cuatro años intentó venderle naranjas agrias: “Ahí entendí el nivel de deterioro del país”.

Rodríguez Gelín afirmó que su proceso judicial estuvo marcado por irregularidades. “En realidad no hubo proceso: cuando me senté ante la instrucción ya tenían todos los videos. Fui caracterizado como ‘el cabecilla’. Todo estaba decidido”, dijo, describiendo el juicio como “una obra de teatro cuyo guion ya estaba escrito”.

Estuve 1.598 días tras las rejas, apuntó. Entre los años que perdió en prisión, lamentó no haber podido ver crecer a sus sobrinos, dormir en casa con su madre o graduarse.

“Siento que abrir la puerta a la universidad es abrirle una puerta a la Seguridad del Estado para volver a montarme un caso”.

Respecto a las razones que llevaron a las protestas del 11 de julio, sostuvo que continúan vigentes. “Siguen, y están peor… Las razones están aquí, y deteriorándose”, afirmó.

Rodríguez Gelín también envió un mensaje a los presos políticos que permanecen en huelga de hambre, como Yosvany Rosell García Caso. “Que alimenten su fe, que no la pierdan… Mucha fuerza”, dijo.

Asimismo destacó el apoyo que recibió dentro de la cárcel del también opositor Félix Navarro. “Para mí es como un padre”, expresó..

Sobre el futuro, dijo que su aporte será seguir contando su historia. “Mi mayor aporte es mi voz, mi alma, mi pluma. Quiero una Cuba donde los cubanos se amen entre sí”, concluyó.