Opositores y organizaciones civilistas lamentan reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos

Cuba fue elegida este martes por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, decisión que fue muy criticada por la activista Annia Zamora, madre de la presa política del 11J, Sissi Abascal.



“Soy madre de una joven que no cometió delito alguno, que está en una prisión, donde todos sus derechos son violados. ¿Cómo Cuba va a ir a ese lugar? Cuba no puede estar allí”, planteó Zamora a Martí Noticias desde su hogar en Matanzas.



Zamora denunció que Cuba sigue restringiendo las libertades de expresión, asociación y prensa, y está reprimiendo a los disidentes políticos y quienes como ella intentan cada domingo ejercer su libertad de religión.



“Todos los domingos soy detenida, soy reprimida, soy amenazada, no me permiten ir a la iglesia y como el caso mío, el de muchas mujeres, de muchos familiares de presos políticos, el de muchos ciudadanos”, subrayó.



Pedro Daniel, un avileño entrevistado por Martí Noticias, comentó que como cubano "siento que tengo todos mis derechos y los mismos derechos de cualquier otra persona, nunca me he sentido discriminado y nunca he visto a nadie que haya sido discriminado”. Asimismo, el gobierno cubano celebró el voto como un reconocimiento "a sus avances en materia de derechos humanos".

Estas opiniones fueron rechazadas por el opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, quien desde la capital cubana dijo que todo parece "una burla".



“Hay un historial de más de 60 años donde han existido fusilamientos, largas condenas de prisión, desapariciones, miles y miles de personas, de cubanos, que están escapando de la isla, hay más de mil presos políticos", aseveró.

"Es una situación que está declarada, donde Cuba, La Habana, ha sido el eje de impulsar el tema del autoritarismo, el totalitarismo en la región y que, a estas alturas, todavía se le esté dando un crédito en materia de derechos humanos”, concluyó Rodríguez Lobaina.

Por su parte, la activista Carolina Barrero dijo que la reelección de Cuba "es una afrenta a las víctimas del régimen".

"Vergüenza a los Estados cómplices que con su voto han permitido a perpetradores de crímenes de lesa humanidad tener un escaño", declaró a Radio Martí.

Barrero, historiadora del arte que fue obligada a vivir en el exilio, afirmó que la ONU "ha perdido toda credibilidad".

La ONG Democracia América Latina también condenó esta reelección. "El régimen cubano criminaliza la disidencia y persigue sistemáticamente a los defensores de derechos humanos", declaró en la plataforma X.

Democracia América Latina es un programa regional de Transparencia Electoral, que articula a organismos electorales, partidos políticos y ONG alrededor de los principios democráticos.

Entretanto, Human Rights Watch lamentó el ingreso de Cuba, China y Burundi al Consejo. "Los tres países son violadores sistemáticos de los derechos humanos", denunció la organización civilista.