El opositor Tomás Núñez Magdariaga cumple 13 días en huelga de hambre

El disidente cubano Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cumplió este lunes 13 días en huelga de hambre en la prisión de instrucción penal, conocida como Operaciones Criminales, ubicada en el reparto Versailles, en la oriental provincia de Santiago de Cuba.

“La sobrina lo visitó el pasado jueves en esta unidad de Versailles y allí pudo confirmar que se encuentra en estado de inanición y le dijo que se iba mantener en huelga. Ella así nos lo comunicó”, dijo en entrevista con Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva, líder del frente juvenil de la UNPACU.

Según Oliva, la sobrina de Madariaga en su visita “lo vio muy deteriorado. Su salud es bastante delicada. Es un hombre que tiene 66 años de edad y varios padecimientos”.

“Allí le tienen en un calabozo. Esta unidad es famosa por las condiciones crueles en que se encuentran sus calabozos. No tienen las más mínimas condiciones. No tienen electricidad. Hay una plaga de mosquitos infernal. No hay buenas instalaciones sanitarias y tampoco se limpian estos calabozos con frecuencia”, advirtió Oliva.

Por su activismo Tomás Núñez Magdariaga fue condenado en 2017 a 6 meses de privación de libertad. La UNPACU denunció que encontrándose en prisión el régimen le “fabricó” otro juicio y fue condenado a 4 meses más de cárcel, siendo liberado en noviembre de ese año. Durante los diez meses de presidio realizó una huelga de hambre.

En enero de este año volvió a hacer otra huelga de hambre, que depuso a los 16 días por el deterioró de su salud y, según expresó, no quiso "complacer a la dictadura con su muerte".

"Me siento mal. Paré la huelga el sábado porque la presión no me subía y estos dictadores lo que quieren es que uno se muera", explicó el opositor que comenzó a tomar caldos y té", declaró en aqué momento en entrevista con Radio Martí.

La UNPACU ha denunciado sistemáticamente los acosos, amenazas, arrestos, juicios y condenas sufridas por sus opositores por razones políticas.

(Con archivo de Radio Martí y Martí Noticias)