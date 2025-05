Liberan a Taimir García Meriño: "Fueron los cuatro años más duros de mi vida"

Getting your Trinity Audio player ready...

La presa política Taimir García Meriño, condenada a cinco años de privación de libertad por protestar contra los abusos de inspectores estatales y agentes policiales en Las Tunas, fue liberada este lunes tras cumplir su sentencia completa.

A pocas horas de su liberación, la activista, que ya se encontraba en un régimen de menor rigor en el correccional con internamiento El Anoncillo, habló con Martí Noticias sobre el shock emocional en que se encontraba tras ser sorprendida con la noticia de su excarcelación.

“Estoy en una situación incómoda con mi familia. Después de cuatro años y veinticinco días me soltaron con una rebaja que me dieron. No sé cómo funciona eso. No sé cuál es el cuento, pero no les debo nada. Fueron los cuatro años más duros de mi vida. Casi pierdo a mi madre por cáncer. He pasado por muchas cosas muy difíciles, hace más de un mes perdí a mi abuela. No pude venir al velorio, porque no me lo permitió la Seguridad del Estado”, explicó.

El Tribunal Municipal de Las Tunas encontró culpable a García Meriño, junto al también activista Adrián Góngora y al cuentapropista Damián Hechavarría, de los delitos de atentado, desobediencia y desacato luego de que se manifestaran, el 21 de abril de 2021, por la imposición de excesivas multas a los ciudadanos en Las Tunas.

De los tres manifestantes encausados, y juzgados un año después de su detención, aún cumple prisión Damián Hechavarría, sentenciado a siete años y al que las autoridades han negado la libertad condicional.

“En realidad, hoy me siento muy triste, me siento muy mal. Ahora mismo, sufro por todo lo que he pasado en las manos de estos comunistas que me han destruido la vida por completo”, dijo la activista.

La protesta se originó cuando tres inspectores estatales, apoyados por agentes policiales trataron de aplicar una multa de 8.000 pesos a Hechavarría por vender plantas medicinales.

García Meriño y Góngora apoyaron los gritos de descontento del trabajador privado con expresiones de “¡Abajo la dictadura, aquí es Patria y Vida, no más Patria o Muerte! y ¡Ya está bueno de tanto abuso!". El suceso quedó plasmado en un video divulgado en Facebook por esos días.

La televisión oficial presentó como “delincuentes comunes” a los tres tuneros y su vocero Humberto López catalogó la protesta como un “show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos”.

“No tengo miedo a las represiones que puedan tomar en mi contra y estoy muy agradecida, muy agradecida de que ustedes siempre han estado ahí para apoyarme, y para hacer visible mi situación”, concluyó García Meriño.