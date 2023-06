Lamentan en carta abierta recibimiento del Papa Francisco a Díaz-Canel en el Vaticano

El Frente Hemisférico por la Libertad (FHL) condenó en carta abierta el amistoso recibimiento del Papa Francisco al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en el Vaticano.

“Obtener una entrevista personal con Usted es un regalo muy difícil de conseguir. Sin embargo, el actual dictador de Cuba lo ha recibido y todos nos preguntamos ¿Con qué méritos o por qué?”, cuestiona la carta abierta.

En la misiva, FHL describe el comportamiento del Papa para con Díaz-Canel como “evidentemente afectuoso”, considerando que dicho trato tiene “implicaciones dolorosas y muy cuestionables por tratarse de un individuo que carga en su expediente crímenes de lesa humanidad”.

“Conocemos muy bien la dialéctica comunista que busca justificar sus acciones criminales amparándose en las sanciones externas. Las sanciones son respuestas a su maldad, no la causa. Le estamos adjuntando un estudio académico sobre las sanciones a la dictadura comunista de Cuba que demuestra la verdad”, expresa el Frente Hemisférico en la carta a Su Santidad.

Según la organización Prisioners Defenders, el mes de mayo del presente año cerró en Cuba con 1.037 prisioneros políticos.



A continuación, el texto íntegro de la carta



Junio 26 de 2023

Su Santidad Papa Francisco

Sumo Pontífice de la Iglesia Católica

Ciudad Vaticano

Roma, Italia





"Apreciado Papa Francisco:



Tenemos la certeza de que esta carta abierta expresa, en términos generales, los sentimientos y opiniones de millones de personas dentro y fuera de Cuba, y de todos los miembros del Frente Hemisférico por la Libertad.



Obtener una entrevista personal con Usted es un regalo muy difícil de conseguir. Sin embargo, el actual dictador de Cuba lo ha recibido y todos nos preguntamos ¿Con qué méritos o por qué?



No pretendemos cuestionar sus decisiones, pero ese recibimiento, evidentemente afectuoso, tiene implicaciones dolorosas y muy cuestionables por tratarse de un individuo que carga en su expediente crímenes de lesa humanidad. Sus víctimas no pueden ser ignoradas, muchísimo menos por Usted.



Los temas conversados en el encuentro quedan subordinados, obligatoriamente, a la imagen de justicia y equidad que siempre debe prevalecer y que Usted, en su alta jerarquía, debe defender. Creemos que la concesión de la entrevista debió estar condicionada, públicamente y como mínimo, a la liberación de los presos políticos cubanos. Es oportuno recordarle que ese individuo desató una feroz represión que incluyó disparos y golpizas contra el pueblo que salió a las calles, pacíficamente, a reclamar libertad el 11 de julio del 2021. No respetó mujeres ni niños. Más de 1,400 personas fueron encarceladas y 784 fueron condenadas a penas de entre 5 y 25 años de prisión, incluyendo menores de edad.



Papa Francisco, ese individuo encabeza una dictadura atea de 64 años que ha fusilado a miles de personas, que persigue, encarcela y reprime todas las ideas no comunistas, sean religiosas, políticas, sociales, culturales o laborales.



El régimen que encabeza ese individuo ha dividido a las familias, ha empobrecido hasta la miseria al pueblo, ha endeudado la nación y su futuro, y ha llenado el territorio nacional de cárceles.



Nos duele el corazón, como católicos o cristianos que somos, que Usted reciba a ese criminal y lo trate con un evidente afecto que ofende a sus víctimas. Conocemos muy bien la dialéctica comunista que busca justificar sus acciones criminales amparándose en las sanciones externas. Las sanciones son respuestas a su maldad, no la causa. Le estamos adjuntando un estudio académico sobre las sanciones a la dictadura comunista de Cuba que demuestra la verdad. Los recursos que llegan a manos del régimen los usa, prioritariamente, para la represión y no para darle solución a las necesidades perentorias del pueblo. Afortunadamente, la mayoría de los europeos ya conoce esta realidad y comienzan a dar pasos para sustituir los diálogos con las sanciones. Medio siglo de gestiones, a los más altos niveles, no han producido un ápice de moderación o tolerancia en el régimen comunista. Ni siquiera misericordia con los inocentes.



Nadie debe llamarse a engaño esperando que cambien su actitud porque su ideología está basada en el odio a todo el que no piensa como ellos. Los que hemos vivido bajo ese sistema sabemos que son arrogantes e implacables. Y sentimos la necesidad de recordarle a los que los escuchan y les creen, este pasaje evangélico: “Lo que hayas dicho en privado será escuchado a plena luz del día, y lo que hayas susurrado en privado en una habitación cerrada, será gritado desde los techos”. Lucas 12: 3.



Atentamente,



Dragos Dolanescu, Presidente

Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, Secretario General"