La Habana anuncia "contacto" con EEUU tras ofrecimiento de ayuda por huracán Melissa

El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba anunció contactos con el gobierno estadounidense acerca del ofrecimiento de ayuda que trascendió en las últimas horas por las afectacciones del huracán Melissa.

Una declaración del viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, en la red social X, asegura que "a raíz de comunicaciones públicas del día de hoy sobre los daños del huracán" han entrado en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

"Estamos en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar", escribió el vicecanciller.

En un tono más elevado, Juan Antonio Fernández Palacios, exigió en la misma red social la suspensión de lo que considera como "medidas de asfixia", como califica La Habana a las sanciones impuestas por Washington contra el régimen comunista.



El embajador cubano en Bélgica y ante la Unión Europea sugirió que se permita el "libre flujo de bienes y servicios y transacciones financieras". Además de lo que denominó una "pausa humanitaria".

Otro diplomático del régimen comunista, Eugenio Martínez Enríquez, Director General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, llamó a estar "atentos".

"Hay otros que hablan menos y ayudan de verdad, sin perder un minuto y sin manipulación", dijo.

Este jueves la cancillería estadounidense publicó una declaración oficial del Secretario de Estado, Marco Rubio, anunciando que el gobierno de Donald Trump "se solidariza con el valiente pueblo cubano, que sigue luchando para satisfacer sus necesidades básicas".

El pronunciamiento de EEUU hace referencia a la devastación causada por el huracán Melissa en el este de Cuba y anuncia la emisión de una Declaración de Asistencia Humanitaria para Cuba.

En la misma declaración, el cubanoamericano asegura que la Administración Trump está preparada para "brindar asistencia humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales que puedan distribuirla con mayor eficacia a quienes la necesitan".

En lo personal, desde su cuenta privada, Rubio, hijo de exiliados cubanos, había anunciado en la mañana del jueves: "Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán".