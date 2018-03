Incendio en teatro de La Habana restaurado para el discurso de Obama

LA HABANA, Cuba.- El jueves 29, en horas de la mañana, se detectó un incendio en la sala García Lorca del Teatro Alicia Alonso, según informaron empleados del Ballet Nacional de Cuba (BNC) que no quisieron dar sus nombres por temor a represalias.

Los bomberos tuvieron que acudir, pero el fuego no realizó excesivos estragos. La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba y vicepresidenta del Consejo de Estado, Lázara Mercedes López Acea, se presentaron en el lugar e intercambió información con un coronel del MININT, que estaba al frente de las operaciones.

Cuando llegaron los vestuaristas, sobre las 10 de la mañana, informaron que sentían “peste a quemado”, pero el jefe de escena dijo no sentir nada. Los vestuaristas subieron entonces a los camerinos, indagando, pero allí no encontraron nada. No obstante, cuando abrieron la puerta que da al escenario encontraron grandes llamaradas y mucha humareda negra.

Por suerte, los aspersores de la edificación funcionaron correctamente y apagaron las llamas. Cuando se evaluaron los daños, se vio que el escenario había quedado muy afectado y que se había quemado toda la nueva escenografía para El lago de los cisnes, el ciclorama y varios de los telones, además de que las “patas” del escenario quedaron muy chamuscadas. Por otra parte, al encenderse los aspersores, el agua había penetrado por todas partes, como en el foso de la orquesta, causando otros perjuicios.

Se supo que, en el ensayo general del miércoles, los bailarines se habían quejado de que había “un montón de cables pelados detrás del telón negro del escenario y que tenían miedo de pasar por allí”. El jefe de escena había asegurado que aquello no era responsabilidad suya.

Desde hacía un tiempo había un cartel escrito a lápiz en las “patas” del escenario que decía “Peligro: Alto Voltaje”. De acuerdo con las normas de seguridad del teatro, no debía haber cables de alto voltaje sin protección en una zona por donde pasan constantemente personas y hay telas y otros materiales altamente inflamables. Algunos cables habían sido cubiertos precariamente con una cinta inadecuada, no aislante.

Hay varios técnicos de la institución detenidos por la policía para investigar los hechos. Hasta el momento, no se ha descubierto cuál fue la causa precisa ni cómo comenzó el incendio, pero López Acea, después de permanecer en el lugar alrededor de una hora evaluando la situación, informó a los trabajadores que posiblemente las funciones del fin de semana, cuyas entradas ya estaban vendidas, podrían tener lugar.

Hace un tiempo, en el propio Teatro Alicia Alonso, antiguo Teatro García Lorca, que había sido reparado totalmente, hubo un apagón a causa de un accidente eléctrico, durante una actuación de Acosta Danza, la compañía de Carlos Acosta, que obligó a que al día siguiente hubiera que efectuar una doble función.

Si por fin los daños del incendio no lo impidieran, el programa de este fin de semana incluiría el segundo acto de El lago de los cisnes, Prólogo para una tragedia —coreografía basada en Otelo de Shakespeare, de Brian McDonald, obra cuyo 40 aniversario es uno de los motivos de estas funciones— y Celeste, una pieza de la colombiano-belga Annabelle López Ochoa.

Luego de estas funciones, el BNC se preparará para emprender una gira por varias ciudades de Estados Unidos durante mayo y junio, con los ballets clásicos de su repertorio, Giselle y Don Quijote. La gira comenzará por Chicago, los días 18, 19 y 20 de mayo. Luego, del 29 de mayo al 3 de junio, la compañía actuará en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en la capital, Washington.

Este programa en el país norteño coincidirá con el mes que el Kennedy Center le dedicará a la cultura cubana. Para ese evento, el Ministerio de Cultura ha anunciado que enviará a más de 200 artistas de distintas manifestaciones. Si Alicia Alonso, a pesar de su frágil salud y su avanzada edad, acude a la gira, coincidiría con el casi 80 aniversario de su debut como solista en el American Ballet Theatre, compañía de ballet más importante de Estados Unidos, radicada en Nueva York, en cuya historia la Alonso ha sido una de las figuras más importantes.