Implican a opositor pacífico en planes de atentado y secuestro de funcionarios comunistas

La Fiscalía Provincial de Cienfuegos ordenó prisión preventiva para José Manuel Barreiro Rouco, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, acusado de estar implicado con grupos “contrarrevolucionarios” que proyectan realizar acciones violentas en el país.

“Se encuentra en estos momentos en prisión preventiva en Ariza, pero a nosotros no nos han dado ningún documento de que está preso. Todavía no lo han procesado para juicio. Según ellos [los investigadores policiales], él estaba en un proceso esperando el final de una supuesta investigación porque dicen que él pertenece a un grupo que pretendía hacer atentados, secuestros en el gobierno, en el Partido”, explicó su hermano, Pavel Pérez Rouco, a Martí Noticias.

“En un inicio, nos dijeron que él fue detenido por una publicación que hizo en Facebook, donde denunció la inmigración de un ciudadano que fue miembro de la Seguridad del Estado aquí en Aguada, y que fue a vivir para los Estados Unidos, pero Manolo nos manifestó que se le está tratando de relacionar con grupos CR (contrarrevolucionarios) que existen en Santa Clara y en el municipio de Cruces. Le quieren imputar el delito de ‘Otros actos contra la seguridad del Estado’”, indicó.

Al menos otros cuatro activistas están en prisión provisional en La Habana, incriminados por el mismo delito: Sulmira Martínez, Yasmany González, Alejandro Garlobo y Daniel Moreno.

El pasado 10 de julio en su espacio televisivo del Noticiero de la Televisión Nacional, el vocero del régimen, Humberto López, dedicó 14 minutos a hablar sobre supuestas fuerzas que, “con la participación de cómplices dentro del país”, buscan concretar acciones violentas y vandálicas financiadas desde Estados Unidos para provocar disturbios en Cuba.

López detalló en las redes sociales que se incita a ciudadanos cubanos a manifestarse violentamente en calles y avenidas, asediar estaciones policiales, ponchar los neumáticos de sus vehículos, portar aditamentos punzantes para refutar una supuesta represión gubernamental.

“No creo que mi hermano tenga relación con ningún grupo exterior porque, verdaderamente, él con las personas disidentes del municipio que se relaciona están bien identificadas aquí en Aguada de Pasajeros y son pacíficas totalmente”, afirmó.

El activista ha pertenecido al grupo opositor Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, asentado en la localidad de Aguada de Pasajeros.

Barreiro Rouco permaneció por más de 30 días en una celda de un metro y medio de ancho por uno de ancho, sometido a intensos interrogatorios en el cuartel provincial de la policía política ubicado en el reparto Pueblo Griffo de la capital cienfueguera.

“De allá en interrogatorio tuvieron que sacarlo porque estaba presentando problemas de salud mental. Estaba sintiendo alucinaciones auditivas, estresado con un poco de ansiedad y depresión”, relató Pérez Rouco.

Su hermano ha padecido de trastornos de la personalidad y alcoholismo, pero desde hace ocho años estaba estable y rehabilitado.

En el penal Ariza, “yo lo vi un poco más animado, con mejor semblante. Tiene la posibilidad de conversar con otras personas. Puede caminar, ver televisión”, dijo.

Entretanto, el abogado de Barreiro Rouco, lucha por su excarcelación inmediata, pero ha presentado en dos ocasiones una moción para lograrlo y las instancias municipales y provinciales la han rechazado. Ahora espera por la respuesta del Tribunal Supremo.

“Mi hermano no tiene causa, no hay un expediente nombrado. El expediente 283 es de un caso de Santa Clara, al cual lo están adjuntando a él, pero no tiene un expediente de él, no tiene petición fiscal, no tiene nada que lo pueda implicar para llevarlo a juicio”.

De acuerdo a Pérez Rouco, tres personas en Santa Clara y una en Cruces están siendo procesadas por vínculos con estos grupos violentos residentes en el exterior.

“Ya los de Santa Clara tienen petición fiscal y a cada uno le piden, creo que 15 años”, señaló.