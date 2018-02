Impiden la salida de Cuba al periodista Augusto César San Martín

Autoridades cubanas impidieron en la mañana de este sábado que el periodista de CubaNet Augusto César San Martín Albistur viajara fuera de la isla, debido a que sobre el comunicador pesa una orden de “prohibición de salida” del país.

Según informó el comunicador, esta fue la categoría que utilizaron, esta vez, las autoridades cubanas para detenerlo en los controles de Emigración.

San Martín Albistur viajaría en el vuelo BW0477 con destino a Trinidad y Tobago desde la Terminal 2 del aeropuerto Internacional José Martí.

En declaraciones para CubaNet el periodista dijo: “Es la segunda ocasión que me niegan la salida del territorio nacional, aunque esta vez me aclararon que tengo ‘prohibido’ salir de Cuba, no ‘regulado’ como algunos pensamos; la regulación es algo ordinario”.

Pasaje de Augusto César (Cortesía)

Según comunicaron a San Martín las autoridades de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE), ellos no conocen de la prohibición hasta que “el sistema” lo notifica durante los controles migratorios.

“El día anterior de mi vuelo consulté en las oficinas municipales del DIE si podía salir del país y me respondieron que no tenía regulación alguna”, explicó Augusto César, y agregó: “El funcionario del que me retuvo (DIE) dijo que la categoría de ‘prohibición’ la impone la policía política de forma secreta; Emigración llega hasta la ‘regulación’, que es la negativa para los médicos, deportistas y demás. Es un entramado de categorías para negar la libertad de viajar. La prohibición, la regulación, todas dejan sin argumentos a quienes creyeron que, con la eliminación de la ‘tarjeta blanca’, se había avanzado en libertad de movimiento para los cubanos”.

El asedio a San Martín Albistur no se ha limitado a impedirle su salida de Cuba. Ya a mediados febrero Yanela Durán, esposa del periodista, fue citada por la policía política bajo la fachada de la DIE. Los oficiales le advirtieron a Durán que Augusto Cesar no saldría del país mientras no dejara su labor periodística.

Al respecto el periodista dijo: “No solo puedo decir que estoy preso dentro de la isla, sino que me prohíben ver a mi familia, residente en los Estados Unidos. Tenía una frecuencia de viajes para encuentros familiares que pretendían aliviar la separación, pero eso no podrá ser mientras sea prisionero del chantaje. Están presionando por todos lados de forma desesperada”.

San Martín afirma que comenzará un ciclo de reclamaciones que, de no tener repuesta, llegarán a manifestaciones públicas.

“Para reclamar mi derecho haré lo que tenga que hacer. Ya somos un grupo grande en todo el país, reprimidos bajo el método de prohibición de salida orientada por la policía política; pienso que debemos unirnos y hacernos visibles. Mi primera propuesta será crear un grupo en las redes sociales”, anunció el periodista.

En el 2013 el Gobierno cubano puso fin a la solitud de permiso de salida (tarjeta blanca) que debían hacer los cubanos para viajar al extranjero. La medida fue tomada como una flexibilización del gobierno del Raúl Castro.

(Publicado en Cubanet el 18 de febrero del 2018)