Holguineros desmienten a Cubadebate: la leche no llega

Holguineros consultados por Radio Martí desmintieron el miércoles un reporte del sitio oficialista Cubadebate, según el cual la provincia oriental sobrecumplió su plan de entrega de leche a la industria en el 2017.

Autoridades locales adjudicaron el récord de producir más de 21 millones de litros de leche de vaca a "los ganaderos" del territorio holguinero. La cifra, -dijeron-, es uno de los mejores resultados del sector en cinco años.

Una funcionaria local explicó incluso que "el sobrecumplimiento" del plan anual fue de unos dos millones de litros con "similar" cantidad de vacas en relación con el 2016. La clave estuvo, -agregó-, en lograr mayor eficiencia, mejor alimentación de las vacas y reducir los efectos de la sequía.

Mayarí y Calixto García son los municipios con mejores resultados y los campesinos aportaron el 77 por ciento de la producción del 2017, según la nota.

"Las entidades pecuarias del territorio sobrepasaron el compromiso fijado desde principios del 2017 de incrementar volúmenes como respuesta a las exigencias de la economía nacional de contribuir a reducir la compra de leche en polvo a elevados precios en el mercado internacional", informó el portal oficialista.

¿Oro molido o leche en polvo?

Cuba importa entre el 60 y 70 por ciento de los alimentos que consume a un costo aproximado de 2.000 millones de dólares anuales. La lista incluye desde cereales y granos como arroz, maíz, soja y frijoles, hasta leche en polvo y pollo.

Que cada cubano pudiera beber un vaso de leche cada día es una las promesas incumplidas del mandatario Raúl Castro. Poco después de asumir el poder entusiasmó a muchos con su plan de reformas económicas, con las que esperaba elevar la producción de alimentos y reducir las importaciones.

La práctica es otra cosa. Pese a que la agricultura fue de las primeras en introducir cambios como la descentralización en la toma de decisiones y el Estado empezó a pagar un poco más por las cosechas, no fue suficiente para sacar a flote el sector.

La producción de alimentos se estancó por muchas razones, entre ellas una marcha atrás en las reformas que incluyó el tope de precios en la comercialización de productos.

A continuación algunas opiniones sobre el supuesto incremento de la producción de leche en Holguín:

-Ramón Zamora, médico del Holguín

"Esa leche no sé a dónde fue a parar, no sé si es por divisas o por qué será pero por esa parte el pueblo está embarcado como dice uno, la mesa del cubano no puede disponer con esa facilidad de un vaso de leche para cada uno de los que moran en cada vivienda”.

-Maydolis Leiva, residente en la capital de Holguín

“Aquí la leche en polvo es oro molido (…) no hay otra alternativa”.

-Bárbaro Tejeda, residente en Niquero, Holguín.

“Uno no puede tomarse un vaso de leche, no hay leche (…) y cualquier paquete de leche en polvo (que venden) en las tiendas recaudadoras de divisas de esas que tienen ellos (el gobierno) valen siete dólares, ocho dólares, cuatro dólares, tres dólares, eso es lo último”.

-Manuel Martínez, de Velasco, en Holguín.

“Eso es una mentira piadosa como todas las que hacen ellos, o una mentira cruel, no sé cómo se les pueda llamar (…) hasta la leche de los niños que viene en bolsas se pierde a veces (…) esto es un caos, este gobierno se sustenta a base de mentiras, yo no sé hasta cuándo este pueblo aguantará”.