Fallece el destacado escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner

El escritor, periodista y exprisionero político cubano Carlos Alberto Montaner falleció este jueves en Madrid tras una larga enfermedad neurodegenerativa, informó la familia en un comunicado.

Nacido en La Habana, el 3 de abril de 1943, Montaner falleció "en su domicilio de

modo apacible y acompañado de sus seres más queridos", señala la nota.

La familia Montaner, encabezada por su esposa Linda y sus hijos Gina y Carlos, agradecieron los cuidados médicos y paliativos de los profesionales de Salud en España, y a los allegados al escritor por su "afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales".

El último adiós de Montaner será, no obstante, "un acto íntimo y privado", subraya la nota, que cita el “Prólogo para un epílogo” de su libro de memorias, "Sin ir más lejos":

“Llegó la hora de recapitular. Hay que ir haciendo las maletas. Desaparecer es una actividad ingrata que sólo se justifica porque es la única prueba irrefutable de que hemos vivido”.

Montaner, uno de los autores cubanos más reconocidos a nivel mundial, también fue un luchador incansable por la libertad de Cuba a través de su obra.

Con solo 17 años de edad, fue condenado a 20 años de cárcel, prisión de la que logró escapar y asilarse en la Embajada de Honduras, tras lo cual partió al exilio. El prolífico autor publicó más de una veintena de libros, algunos traducidos a varios idiomas.

Montaner recibió, en septiembre de 2022, el Premio Francisco Miranda a la Defensa de la Libertad y Democracia de las Américas, que otorga el Instituto Interamericano por la Democracia. En la entrega del galardón, declaró a Martí Noticias que el régimen cubano "tiene que acostumbrarse a la idea de que ha fracasado totalmente y que no tiene ninguna posibilidad de prevalecer". Los participantes en el evento sintieron que esa celebración había sido una despedida.

En mayo pasado, Montaner publicó su "última columna":



"Me jubilo sin júbilo alguno. Me retiro del “columnismo”. Mis columnas, durante años, las distribuyó mi colaboradora más estrecha, Lucía Guerra. He cumplido 80 años. PadezcoParálisis Supranuclear Progresiva. El nombre lo dice todo", escribió.



Montaner ya no podía "conversar bien", ni "leer más allá de los titulares", pero siguió escribiendo hasta casi el final de su vida como lo había hecho durante "más de medio siglo", su columna semanal.



Como él mismo dijo, el escritor y periodista cubano tuvo la oportunidad de escribir en los mejores periódicos de América Latina, de España y de Estados Unidos. También fue un fiel colaborador de Radio Martí. " (...) durante años mis comentarios llegaron a Cuba por medio de Radio Martí. Gracias por tolerarme en sus filas", escribió.