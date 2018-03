Derrota del cubano Luis Ortiz por Deontay Wilder en 10 rounds

El estadounidense Deontay Wilder se recuperó de un susto en la séptima ronda para retener su título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo el sábado en la noche y poder mantener intacto su récord de noquear a todos los oponentes que ha enfrentado.



Wilder derribó al cubano Luis Ortiz tres veces en la pelea, terminando el retador invicto con un uppercut derecho cuando el árbitro detuvo la pelea con 55 segundos por jugar en el 10mo asalto.



"Descubrí una forma de volver. Un verdadero campeón siempre encuentra el camino. Eso es lo que hice esta noche", dijo Wilder a Daily Nation.



Wilder, de 32 años, mejoró a 40-0 con 39 nocauts al hacer la séptima defensa de su título de peso pesado.



Wilder derribó a Ortiz en la ronda final, pero Ortiz lo hizo trabajar para la victoria en el Barclays Center Arena de Nueva York. Wilder apenas sobrevivió después de que Ortiz lo sorprendió con un gancho derecho y una combinación de mano izquierda y siguió con un aluvión propio.



"Me golpeó con una ráfaga de golpes, pero no fue difícil", dijo Wilder sobre Ortiz. "Me dejó sin equilibrio. Tenía que recuperar mis fundamentos y lo hice".



Esta fue la primera pelea por el título de su carrera y la primera derrota para el corpulento Ortiz, que pesa 241 libras, casi 30 libras más que el más alto y delgado Wilder de 6 pies y 7 pies.



Wilder hizo la mayor parte del daño el sábado con su mano derecha, lanzando algunos golpes fuertes que habrían noqueado a oponentes menos hábiles.



Pero Ortiz demostró ser un contrapuntero astuto con mejores habilidades de boxeo que Wilder.



Más tarde en el quinto asalto, Wilder derribó a Ortiz al aterrizar su mano derecha en la nariz del retador isleño. Sintiendo que tenía a Ortiz en problemas, Wilder se precipitó hacia adelante y aterrizó otra derecha al lado de la cabeza de Ortiz que lo puso sobre el lienzo. Ortiz se levantó y fue salvado por la campana antes de que Wilder pudiera causar más daño.