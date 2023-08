"Es horrible la estancia en la prisión" dice recién liberado preso político Ubaldo Herrera

El opositor Ubaldo Herrera, integrante del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue liberado recientemente tras cumplir una condena de dos años de privación de libertad por los delitos de atentado y desorden público.



Desde La Habana, Herrera denunció la situación de alimentación y atención médica en la cárcel 1580, ubicada en el capitalino municipio de San Miguel del Padrón.

"Me hicieron una conjunta, porque estaba cumpliendo cinco años de privación de libertad por "desacato" y "atentado". Entonces me hicieron una conjunta por "atentado" y "desorden público" de dos años. Se me quedó en dos años a partir de que cumpliera los cinco anteriores", explicó el recién liberado opositor.

Herrera relató su paso por la prisión 1580, conocida también como "El Secadero", debido a las terribles condiciones que padecen los que allí se encuentran encerrados. "Es horrible la estancia en la prisión, no solamente la mía, la de todos los presos. Ahí todo el mundo está bajo de peso completamente. La policía no da alimentación suficiente como para mantener la prisión", señaló Herrera.

El opositor dijo que "la alimentación es mala, malísima y poquitica. El arroz crudo, la sopa no es sopa, hierven un poquito de vianda, sacan la vianda y el agua así, clara, del color que coja, es la que están dando a los presos. Después, la vianda la machucan y te dan una cucharadita", describió.

El miembro del MONR apuntó que la represión continúa dentro de prisión. "Los presos forman su 'traqueteo' (protesta) y la policía les cae a golpes", dijo.

Añadió que en las cárceles cubanas tampoco hay atención médica adecuada.

Yo mismo (...) salí creo que con una hernia, que es lo que tengo, y tengo una pierna medio que acalambrada (...). Cada vez que iba al puesto médico, me decían: 'No hay nada, mira a ver qué preso tiene alguna Duralgina, qué preso tiene algún medicamenteo, porque nosotros aquí no tenemos nada'", concluyó Herrera.

El pasado mes de mayo, el activista Juan Carlos González Leyva denunció a través de Martí Noticias la razón por la cual Ubaldo Herrera fue trasladado del Campamento Toledo 1 a la cárcel 1580.

“Un peligroso recluso común. La Seguridad del Estado lo venía enviando a provocar a Herrera desde hacía dos meses, quien lo ofendía, le decía ‘gusano y contrarrevolucionario’ y trataba de humillarlo, hasta que provocó el enfrentamiento a puñetazos. Herrera fue internado en la 1580 y el otro recluso quedó impune”, relató González Leyva.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)