"Es mi máximo orgullo", en libertad manifestante del 11J en Camagüey

Las autoridades cubanas otorgaron la libertad por cumplimiento de sanción a la manifestante del 11 de julio de 2021 en Camagüey, Reyna Yacnara Barreto Batista.

“Todavía no me lo creo. Yo cumplía el 8 de septiembre, pero me mandaron un mensaje que tenía que ir a recoger la libertad. Fui, y no sé qué habrá pasado que me la anticiparon, pero pasó”, dijo en conversación con Martí Noticias.

La joven de 25 años fue condenada a cuatro años de trabajo correccional con internamiento por los cargos de desórdenes públicos y atentado, este último por responder a la agresión de un agente policial durante la protesta popular.

El 20 de enero de 2025, en virtud del compromiso del gobernante Miguel Díaz Canel con el Vaticano de liberar a 553 reos, de los que alrededor de 200 fueron participantes de las demostraciones del 11J, la camagüeyana fue excarcelada bajo una licencia extrapenal debido a sus trastornos psiquiátricos que la invalidan de trabajar.

Barreto cuenta actualmente con 25 años y su mayor aspiración es salir del país: “quiero recuperar lo perdido. Todavía no sé cómo hacerlo, pero mi meta irme del país para estar con mi familia y poder estar realmente libre de todo”, recalcó.

Antes de ser encarcelada, la joven se sustentaba de las remesas de sus familiares asentados en España y Estados Unidos.

“Nunca han querido que yo sea una más explotada aquí, con salario mínimo, que al final no me iba a pagar para nada”, declaró.

Relató que cuando salió a la calle aquel domingo de 2021, junto a miles de camagüeyanos, fueron los agentes, uniformados o de civil, los que usaron violencia contra los ciudadanos pacíficos que llenos de euforia pedían mejores condiciones de vida y libertad.

"Si volviera a echar el tiempo atrás, volvería a sentir lo mismo, incluso con los conocimientos que tengo hoy en día, por todo lo que pasé y de hecho yo no me lamento de haber estado presa", relató.

"Sí, la pasé mal, sí sufrí, pero no lo lamento. Estoy orgullosa de ser la persona que soy y de todo lo que aprendí, de todo lo que vi, de todo lo que viví y de todas las personas que conocí. Creo que es mi máximo orgullo”, afirmó.