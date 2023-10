En crisis, presos políticos del 11J con padecimientos psiquiátricos (VIDEO)

Madres de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, con serios padecimientos siquiátricos, denunciaron en entrevista con Martí Noticias la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren sus seres queridos en los centros penitenciarios de Cuba.



El lunes, la madre de preso político Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones del poblado de Güines, provincia de Mayabeque, acudió a la prisión de máxima seguridad de Quivicán para asistir a la visita familiar. Al llegar, se encontró al joven totalmente desestabilizado y sin sus medicamentos para la esquizofrenia y sin atención médica, denunció Beatriz Machado Conde, quien responsabilizó a las máximas autoridades del penal por la integridad física de su hijo.



“Yo fui el lunes a la visita, y cuando Abel salió muy alterado y se sentó a hablar conmigo, yo empecé a notarle la alteración y le pregunto si no le están dando el medicamento y me dice que nada, que lo necesita, que no duerme, y hablaba muchas cosas que yo me daba cuenta de que no estaba bien y me dijo que ‘lo que tengo deseo es de tirarme en un rincón, ya no puedo más”.



“Y Abel está pidiendo una psiquiatra y cuando él está pidiendo la psiquiatra, es porque él reconoce que no está bien. Yo, desde que vine, estoy bajo una depresión que no me puedo levantar de la cama, de pensar que mi hijito se me vaya a matar”, advirtió Beatriz.



En el mes de marzo, Abel recibió un maltrato físico propinado por el segundo jefe del penal, Yulieski Menéndez Montero, le dio golpes cuando el joven se negó a ser trasladado para la compañía número 8, donde había estado anteriormente y donde ya había sido amenazado por un reo común de alta peligrosidad.

La madre del preso político presentó una queja ante el órgano de establecimientos penitenciarios de la región de Güines y hasta el presente nada ha ocurrido, porque el oficial abusador está siendo protegido por el Teniente Coronel "Lolo", director de la prisión.



La señora dijo que el 8 de mayo, Machado Conde, intentó suicidarse en el área de los baños de la compañía número 6, y luego pasó toda la noche esposado de manos y pies con las shakiras en un pasillo.



Un oficial de la Seguridad del Estado se personó recientemente en ese centro penitenciario con el propósito de que Abel firmara un documento de compromiso revolucionario, algo que rechazó el preso político, agregó su madre.

Un caso similar ocurre en el penal Combinado del Este, de La Habana, donde continúa en precarias condiciones el también preso político Dayron Martín Rodríguez, de 37 años.

El paciente esquizofrénico, fue condenado a 22 años de cárcel por el supuesto delito de sedición, tras su participación en las manifestaciones de la barriada de La Güinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.



“A él nunca le han dado los medicamentos de la esquizofrenia y sé que él ha atentado contra su vida, le pido mucho un milagro de Dios, porque sin medicación, y él mismo le dice al padre cuando va a las visitas, lo dice en las cartas, que él no sabe cómo ha sobrevivido, porque no duerme, no come, le dan sudoraciones, la pasa muy mal porque no tiene ningún tipo de medicación", alertó su madre, Estelvina Rodríguez.



"Hace como un mes, una doctora que es militar, va allí y lo ve, le dice lo mismo, que ella no puede hacer nada porque ahí no hay nada que darle, como la que le dijo anteriormente que le iban a comprar pasiflora para darle pasiflora, como si la pasiflora curara la esquizofrenia”, argumentó Estelvina.



El 15 de septiembre del pasado año, Dayron fue llevado a Medicina Legal junto a otros presos comunes para realizarle una evaluación médica dentro del proceso de reclamación para su libertad condicional por la enfermedad mental. Sin embargo, por su condición de preso político, fue el único denegado por la fiscalía para recibir el otorgamiento de ese beneficio, esto a pesar de la recomendación para su otorgamiento de tres doctores en el Instituto de Medicina Legal de la capital que lo examinaron.



El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas señaló en su más reciente informe sobre violaciones a personas privadas de libertad que entre las categorías de vulnerabilidad más comunes de las víctimas estuvieron: ser preso político, activista o defensor de derechos humanos, afrodescendiente y padecer enfermedades crónicas".