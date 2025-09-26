Delta reducirá sus vuelos a Cuba a partir de octubre

Getting your Trinity Audio player ready...

Delta Air Lines disminuirá sus vuelos regulares a Cuba a partir del 26 de octubre próximo.

A principios de este mes la aerolínea presentó una moción ante el Departamento de Transporte (DOT) solicitando la reducción de sus vuelos a la isla por falta de demanda de los clientes.

"Delta solicita una exención para toda la temporada, del 26 de octubre de 2025 al 28 de marzo de 2026", afirma la moción aprobada al 3 de septiembre.

Según el documento, el DOT otorgó a la compañía “flexibilidad estacional” en sus frecuencias a La Habana desde Atlanta y Miami.

"Aunque la demanda actual del mercado estadounidense-cubano no respalda estos vuelos en este momento, Delta mantiene la esperanza de que la demanda entre Estados Unidos y Cuba se recupere", declaró la aerolínea en un comunicado citado por The Sun.

En los últimos meses Delta ya había reducido la frecuencia de sus vuelos a Cuba, que habían retomado en 2016, debido a la caída en la demanda y el aumento de los costos de operación.

El mercado aéreo entre Estados Unidos y Cuba se ha visto afectado entre otras razones por la profunda crisis económica en la isla. American Airlines y Southwest redujeron sus frecuencias desde 2019, mientras que JetBlue eliminó varias de sus rutas a la isla en 2022.