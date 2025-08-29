Cubanos acusados del asesinato de un inmigrante en Texas; entre los sospechos hay un menor

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Policía de Austin (APD) informó este jueves sobre la captura de cinco personas de origen hispano acusadas de asesinato capital en conexión con el homicidio de Miguel Mondragón, un hombre también hispano, de 49 años, que murió a tiros durante un asalto en la madrugada del 3 de agosto de 2025.

Familiares de los acusados dijeron que todos eran cubanos. Martí Noticias verificó que al menos tres de ellos lo son.

Según el reporte oficial, el crimen ocurrió alrededor de las 2:38 a.m. frente al mercado La Michoacana, ubicado en el 9811 North Interstate 35. Mondragón y otro hombre habían salido de un club cercano junto a dos amigos cuando fueron interceptados por dos vehículos con varios individuos armados.

Los atacantes bloquearon el paso de la víctima y exigieron sus pertenencias a punta de pistola. Mondragón intentó escapar a pie, pero fue alcanzado por disparos y cayó en un área verde próxima al estacionamiento. Murió en el lugar a causa de las heridas.

De acuerdo con la policía, los sospechosos huyeron con las pertenencias de la víctima.

Arrestos coordinados

La investigación policial, apoyada por detectives de homicidios y especialistas forenses, permitió identificar y emitir órdenes de arresto contra cinco sospechosos:

Alejandro Hurtado-Reyes, 22 años.

Yanaris Reyes, 29 años.

Antonio González, 17 años.

Yurisander Góngora Rojas, 19 años.

Héctor Yohany Achang Batlle, 19 años.

Martí Noticias se puso en contacto con los familiares de los presuntos implicados, los cuales rechazaron las alegaciones y confirmaron que se llevaron a cabo registros en sus viviendas. Los familiares pidieron no ser identificados debido a que se trata de una investigación en curso.

La hija de la víctima, Jaimes Jasmin, publicó en redes sociales un mensaje en el que aseguró que el grupo se aprovechaba “del miedo que muchas personas sienten a ser cuestionadas por su estatus migratorio, no ser escuchadas y posiblemente deportadas”.

“Le pedimos a la comunidad que nos ayude. Si usted ha sido víctima de robo, especialmente en estas áreas, por favor denuncie”, agregó. Todos enfrentan cargos de Capital Murder.

El 12 de agosto, Hurtado-Reyes y Yanaris Reyes fueron capturados por el Lone Star Fugitive Task Force, de los US Marshals, en un complejo de apartamentos de Austin.

Un día después, Antonio González fue detenido en Round Rock, seguido por el arresto de Yurisander Góngora Rojas en Manor, el 14 de agosto. Finalmente, el 19 de agosto, Héctor Yohany Achang Batlle fue arrestado en Jarrell, Texas.

Una ciudad golpeada por la violencia

Este homicidio fue clasificado como el número 37 del año en Austin, en medio de un repunte de la violencia armada que preocupa a residentes y autoridades locales.

El APD exhortó a la ciudadanía a colaborar con información adicional que pueda contribuir al caso, recordando que se pueden realizar denuncias anónimas a través del programa Capital Area Crime Stoppers.

“Se pide a cualquier persona con información que se comunique con el Departamento de Policía de Austin al 512-974-TIPS. Puede enviar su pista de manera anónima a través del Programa Capital Area Crime Stoppers visitando austincrimestoppers.org o llamando al 512-472-8477. Podría estar disponible una recompensa de hasta $1.000 por cualquier información que conduzca a un arresto,” indicó la policía.