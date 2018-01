Habaneros se quejan de anunciada construcción de hotel en área del hospital Pedro Borrás

El área donde antes estuvo el Hospital Infantil Pedro Borrás, en el barrio habanero del Vedado, fue destinada a la construcción de un complejo hotelero que gestiona el Grupo Cubanacán S.A. Corporación de Turismo y Comercio, una de las compañías turísticas gestionadas por el emporio militar GAESA.S.A.

La decisión tomada por el gobierno de destinar el lugar a la construcción del hotel no cuenta con la aprobación de muchos habaneros, que se aferran a la idea de que en el área debe construirse una obra que ofrezca beneficios a la población, en lugar de un hotel que solo aportará ganancias al Estado, según dijeron capitalinos a Martí Noticias.

Los entrevistados recuerdan que el Hospital Infantil Pedro Borrás era considerado un centro de referencia en la atención pediátrica en el país, y se alzaba en un entorno donde figuraban otros dos importantes centros clínicos de la capital, razón por la que no conciben otro tipo de construcción en el lugar.

Yo no concibo “un hotel en un lugar donde los enfermos están al alcance de la vista”, dijo a TV Martí una mujer residente en el área.

El Hospital Pedro Borrás fue cerrado en 1988 para una reparación capital que nunca se realizó. Carlos Godals, arquitecto y especialista del Ministerio de la Construcción, relató que el edificio "se fue abandonando, pasaron veinte años y fue muy difícil recuperar la edificación".

En 2015 el gobierno procedió a la demolición total de la instalación por amenazas de derrumbe, y falta de iniciativas para su rescate, refirieron en el momento medios estatales de prensa.

Desde esa fecha el lugar quedó abandonado. Los vecinos consideran que la desidia gubernamental fue la causante de la desaparición del edificio. La pediatra Ana del Carmen Ricardo insiste en que es lamentable que dejen perder "esa institución insigne" de la salud, donde "fui paciente cuando niña".

Los capitalinos entrevistados lamentaron que ya el inmueble no esté en el entorno, y reconocen que lo ideal hubiera sido el rescate de la edificación, pero ante lo inevitable creen como mejor solución "hacer algo para el beneficio de la sociedad”.

Los más jóvenes sugieren construir “una escuela relacionada con la medicina, porque cerca hay hospitales". Otros señalan que la mejor solución es “levantar edificios con casas de viviendas”.

Los entrevistados de mayor edad se resisten a perder "un edificio emblemático" de la capital cubana.

Lo recuerdan como una joya de la arquitectura cubana. El Pedro Borrás fue proyectado y construido en estilo Art Deco bajo la firma de los arquitectos Félix Cabarroca Ayala y Evelio Govantes Fuertes, en 1934, aseguró René Gutiérrez, arquitecto y profesor de la CUJAE.

Todos insisten en que los valores urbanísticos, arquitectónicos y patrimoniales del edificio no debieran perderse, y Godals insiste en que un hotel allí "no tiene nada que ver con el entorno".

Las críticas trascendieron más allá de la opinión en las calles. Cuando el gobierno anunció en el diario oficialista Trabajadores la demolición del edificio, varios foristas criticaron el hecho en la sección de comentarios.

Un forista reconoció que el edificio tenía problemas estructurales que debían haberse resuelto, pero todos coincidieron en desaprobar la eliminación definitiva de la instalación.

“Es mucho más fácil destruir que reparar nuestro patrimonio. Quiénes son los responsables de afectar nuestra cultura. Si estuviera en el casco histórico de la Habana Vieja seguramente lo hubieran salvado, lo que demuestra que lo que interesa es el interés turístico y no el cultural. Dudo que el área la cojan para un parqueo, quisiera ver el final de la historia, seguramente construirán un centro comercial, turístico, inmobiliaria", escribió un usuario.

“Qué horror dios mío! Estuve en La Habana en 2012 y ya sabía que no se salvaría pero ver estas fotos me duele muchísimo. La otra casa cuya pérdida me dejó un poco extraviado cuando llegué a La Habana es la casa de 23 y Paseo. Cuando bajé en taxi por Paseo, llegué a 23 y no sabía dónde estaba. Me dará más tristeza ver a la ruina del Borrás desaparecido”, escribió otro lector.

Pero la desaprobación de los cuidadanos no ha sido escuchada por las instituciones gubernamentales de la isla, y el pasado mes de diciembre la Agencia Cubana de Noticias dio a conocer que el Grupo Cubanacán negocia con una compañía vietnamita la posible edificación de un hotel en los terrenos del otrora Hospital Infantil Pedro Borrás.

En esa ocasión, José R. Daniel Alonso, director general de Desarrollo, Inversiones y Negocios del Ministerio de Turismo argumentó que también se encuentra en estudio con una empresa china el levantamiento de otro hotel en una parcela ubicada en la calle 23 y H, de la propia barriada habanera.

