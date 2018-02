Condenan por corrupción a funcionarios de Acopio en Sancti Spíritus

Un caso de corrupción en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) de la provincia de Sancti Spíritus, concluyó con el arresto y condena de ocho personas que malversaron 825 623.24 pesos.

Los involucrados, en su mayoría dirigentes de los MAE No. 2,13 y 29, ubicados en Sancti Spíritus y del No. 4 en Jatibonico, no solo participaron en los delitos económicos de malversación de fondos públicos, sino que también se confabularon para incendiar la oficina de la Empresa Provincial de Acopio (EPA), el 17 de junio del 2016, donde se acumulaban las pruebas en su contra.

La información publicada este martes como un guión de telenovela por el diario Escambray, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en Sancti Spíritus, destaca que en la Causa No.174/2016, los jueces de la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, dictaron sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo Popular, que oscilan entre 18 y cuatro años de cárcel para los implicados.

Jorge Luis Maya Rodríguez, ex-administrador del MAE No.13, recibió una sanción conjunta de 18 años de privación de libertad por los delitos de malversación y de estragos.

Por iguales delitos fueron condenados, Elvis Lazo Cruz, ex administrador del MAE 29 y Rediel Lorenzo Ramírez, ex administrador del MAE No. 2 a 10 y 9 años de cárcel, respectivamente.

Igualmente fueron condenadas a 18 años de cárcel Isleydi Pérez Herrera, técnica en Gestión Económica de la UEB Comercializadora Sancti Spíritus e Isbelkys Betancourt Bernal, directora contable financiera de la EPA.

Ivanys Prieto Díaz, especialista comercial de la UEB, condenada a 10 años de cárcel por haber falsificado documentos bancarios y de comercio y de haber ocultado u omitido datos.

El Tribunal condenó también a Carlos Rodríguez Rodríguez y a Jorge Luis Maya Soler, a cuatro años de cárcel cada uno por el delito de estragos, vinculado con el incendio, causante de significativos daños a la sede administrativa de la EPA, además de poner en riesgo la vida de dos analistas de turno que dormían allí el día del siniestro.

Rodríguez de 21 años, recibió 10,000 pesos por prenderle candela a la sede la EPA en junio de 2016. En ese entonces el joven cumplía la sanción de dos años de privación de libertad, subsidiada por igual término de trabajo correccional sin internamiento, debido a un delito por lesiones.

(Escrito por Pablo Alfonso, con información del diario digital Escambray)