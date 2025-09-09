Audiencia de inmigración en octubre decidirá el futuro de amigo de "El Cangrejo"

Getting your Trinity Audio player ready...

El próximo 2 de octubre de 2025 será decisiva la audiencia final de ante una corte de inmigración de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, exfuncionario cubano vinculado al correo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) y señalado por su amistad con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro y jefe de su escolta personal.

Rodríguez Cabrera permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nevada mientras avanza su proceso, según muestran los registros judiciales a los que Martí Noticias tuvo acceso.

De funcionario del régimen a empresario en Miami

Rodríguez Cabrera, quien ingresó a Estados Unidos con visa diplomática en dos ocasiones antes de residir en el país, fundó en 2023 una sucursal de la compañía Gran Azul LLC en Las Vegas, Nevada, dedicada a los envíos hacia Cuba.

La empresa levantó suspicacias en la comunidad del exilio, tanto por el historial político de su dueño como por el hecho de que estos negocios terminan alimentando económicamente al régimen que dice haber abandonado.

La creación de Gran Azul, cuya empresa matriz está en Florida, se inscribe en un patrón observado en varios exfuncionarios cubanos que, tras romper con el sistema, establecen negocios que continúan vinculados de manera indirecta a la isla.

Su rol dentro del régimen

En Cuba, Rodríguez Cabrera trabajó en el correo diplomático del Minrex, una posición clave en la logística internacional de la cancillería. Su cercanía con “El Cangrejo” lo situó en el círculo de confianza de la élite política, lo que genera inquietudes sobre la verdadera motivación de su permanencia en Estados Unidos.

Contexto con otros casos

Su proceso se suma a una serie de casos de exfuncionarios cubanos que han solicitado refugio en EEUU pese a señalamientos de haber formado parte del aparato represivo o de beneficiarse de privilegios dentro del sistema.

Casos recientes incluyen el de Melody González Pedraza, exjueza acusada de prevaricación en la isla y el de Jorge Luis "Veguita" Vega García, exoficial acusado de violaciones de derechos humanos.

Estos expedientes han encendido las alarmas sobre cómo individuos ligados al régimen logran ingresar a Estados Unidos bajo mecanismos de protección humanitaria.

Próxima audiencia

La cita judicial del 2 de octubre en Las Vegas definirá si Rodríguez Cabrera logra permanecer legalmente en el país o si enfrenta una orden de deportación.

Por ahora, el expediente de la corte señala que el caso sigue pendiente y que no se ha recibido apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Mientras tanto, permanece detenido en Nevada, a la espera de una decisión que podría sentar un precedente para otros exfuncionarios cubanos con trayectorias similares.