Aerolínea Delta reducirá sus vuelos a Cuba

Delta Air Lines disminuirá sus vuelos regulares a Cuba a partir de noviembre próximo.

“Delta continuará ofreciendo servicio a La Habana, Cuba", dijo a Martí Noticias un portavoz de la compañía.

"A partir del 21 de noviembre de 2025, Delta operará un vuelo diario entre Miami y La Habana", aclaró. Anteriormente tenían dos.

A principios de este mes la aerolínea presentó una moción ante el Departamento de Transporte (DOT) solicitando la reducción de sus vuelos a la isla por falta de demanda de los clientes. La moción fue aprobada al 3 de septiembre.

Según el documento, el DOT otorgó a la compañía “flexibilidad estacional” en sus frecuencias a La Habana desde Atlanta y Miami.

"Aunque la demanda actual del mercado estadounidense-cubano no respalda estos vuelos en este momento, Delta mantiene la esperanza de que la demanda entre Estados Unidos y Cuba se recupere", declaró la aerolínea en un comunicado citado por The Sun.

En los últimos meses Delta ya había reducido la frecuencia de sus vuelos a Cuba, que habían retomado en 2016, debido a la caída en la demanda y el aumento de los costos de operación.

El mercado aéreo entre Estados Unidos y Cuba se ha visto afectado entre otras razones por la profunda crisis económica en la isla. American Airlines y Southwest redujeron sus frecuencias desde 2019, mientras que JetBlue eliminó varias de sus rutas a la isla en 2022.