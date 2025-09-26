Vendedores denuncian amenazas y extorsión tras desalojo en mercado La Cuevita

Getting your Trinity Audio player ready...

Vendedores de La Cuevita, uno de los mercados de cuentapropistas más grandes del país, continuaron vendiendo sus productos en calles aledañas al lugar pese a que las autoridades de la isla decretaron su cierre el domingo con el pretexto de una supuesta reparación general de sus establecimientos y vías interiores.

El miércoles, agentes de la Policía e inspectores de Comercio desplegaron un operativo para desalojar a vendedores, pero muchos de ellos no cedieron. Un video compartido por el medio independiente 14ymedio, que reportó la noticia, muestra lo ocurrido.

“Demasiado policía, demasiados inspectores diciendo que no, que el que se pusiera iba a ser multado y podía perder la mercancía y podía perder la mesa”, señaló un vendedor a Martí Noticias que prefirió no ser identificado.

Según explicó, las advertencias alcanzaron tanto a vendedores con licencia como a quienes no la tenían. “No estaba pidiendo el permiso, no estaban pidiendo nada. Simplemente que no, que no se podía”, dijo.





“La mayoría de los vendedores lo que hicieron fue tratar de proteger su mercancía y tratar de protegerse, de que no le pusieran una multa”, agregó.

Los clientes que acuden a la zona en busca de productos no ofertados por el Estado también expresaron su inconformidad.

“Hacen lo que les da la gana. Sacan una ley de hoy para mañana y ya que se perjudiquen las familias”, dijo una residente. Otro cliente apuntó: “Deberían estar contentos porque ya que ellos no son capaces de abastecer a su pueblo, al menos alguien hace algo por ellos”.

Otra vendedora denunció extorsión de parte de los inspectores. “Hoy le quitan en este kiosco dinero a uno, otro día le quitan dinero en el otro”, afirmó.