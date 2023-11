Veinte heridos tras volcarse un ómnibus con trabajadores del turismo en Holguín

Al menos veinte personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido este miércoles en el municipio de Banes, provincia de Holguín.



Del total de los lesionados -12 hombres y 8 mujeres- tres fueron trasladados a hospitales de la cabecera provincial "para realizarles análisis", indica un reporte de la prensa estatal que no ofrece más información sobre el estado de salud de los heridos.



El accidente se produjo cuando un ómnibus de la empresa Transmetro, que trasladaba a empleados del sector del turismo tras concluir su turno de trabajo, se volcó en la madrugada a la altura de la localidad de Retrete Abajo.

Aunque las autoridades no han ofrecido detalles sobre el incidente, varios cubanos dijeron en las publicaciones de la prensa estatal que ante la escasez de combustible en el país, las guaguas suelen ir sobrecargadas de pasajeros.

Cuba registró un total de 6.965 accidentes de tránsito entre enero y octubre de este año, en los que fallecieron un total de 562 personas y 5.643 resultaron heridas, según cifras oficiales.



El coronel Roberto Rodríguez, jefe del órgano especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) aseguró a la estatal Agencia Cubana de Noticias que entre las principales causas de los siniestros están el exceso de velocidad, las distracciones y la violación del derecho de vía.



El funcionario también mencionó los desperfectos técnicos de los vehículos y culpó a los choferes y pasajeros de no usar cascos ni cinturones de seguridad. No obstante, no hizo referencia al mal estado de las vías y a la falta de alumbrado público en muchas carreteras del país.



Justo esta semana, el telecentro local de Holguín mostró imágenes del kilómetro 73 de la carretera entre la ciudad cabecera y el municipio Mayarí, donde una alcantarilla se desplomó interrumpiendo el tránsito de los vehículos.



El director del Centro Provincial de Vialidad, Pavel Rodríguez Rodríguez, dijo a la ACN que la obra afectada fue construida en la década del 40 del pasado siglo, y tenía una garantía de 50 años. La falta de mantenimiento e inversiones provocó el hundimiento de la estructura y de la carretera tras las intensas lluvias de las últimas semanas en la zona.



En julio pasado, durante una reunión de los diputados del Parlamento, el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila reconoció que el 75% de las carreteras en Cuba tienen un estado técnico entre regular y mal “con un ritmo de deterioro que no se logra contener y que crece cada año”.



Los tramos más críticos –informó– se concentran en los viales de montaña (Plan Turquino) y caminos de difícil acceso debido a que el país no cuenta con el equipamiento ni el financiamiento necesarios para repararlos.



“Una situación similar se presenta en los viales de interés municipal, incluyendo los de las cabeceras provinciales”, agregó el funcionario en ese momento, e indicó que además de los problemas económicos las administraciones locales no gestionan debidamente la situación y el presupuesto destinado a la vialidad termina “en otras áreas”.