Tragedia en La Habana: Un hombre atropelló a nueve personas en la madrugada

Una joven de 35 años murió y ocho personas resultaron heridas en un atropello múltiple ocurrido alrededor de las 2 y 30 de la madrugada de este lunes en La Habana.

Una nota oficial del Ministerio del Interior indica que el autor del atropello era un ciudadano extranjero residente en la isla que ya fue detenido, pero las autoridades no revelaron su identidad, ni ofrecieron otros detalles de lo ocurrido.

El hombre “arrolló con su automóvil a nueve personas en distintas zonas de los municipios Centro Habana y Habana Vieja”, indicaron.

Decenas de cubanos cuestionan en las redes la falta de información con lo ocurrido y las circunstancias del hecho.

El periodista e investigador José Raúl Gallego, residente en México, indicó: "Tuvo tiempo de recorrer dos municipios y atropellar, durante la madrugada que no suele haber mucha gente en la calle, a nueve personas en diferentes lugares sin que apareciera la policía para detenerlo. Ah, pero si una madre desesperada sale a la calle y se queja de los apagones, enseguida tiene una patrulla para llevársela detenida".

"La prioridad de la policía cubana no es garantizar la tranquilidad ciudadana, sino cuidar la permanencia en el poder de un grupo minoritario y dictatorial", agregó.

"A las 9:27 de la mañana he escuchado ya tres versiones distintas de este hecho, cada una más terrorífica que la anterior. Que bueno sería que se esclarecieran los hechos lo antes posible e informaran de forma oportuna", indicó una usuaria.

Un reporte del medio independiente Cubanet, informó que el vehículo habría entrado "en sentido contrario por la calle Reina y descendido hasta Galiano, embistiendo a varias personas en su recorrido".

"Una de esas personas heridas fue mi papá espero que lo metan en la cárcel y no lo dejen salir del país", dijo en la publicación Melissa Terry Sáez.

Noticia en desarrollo.