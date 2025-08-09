"Que se trancaran y, si volvía, que llamaran”, esto dijo la policía poco antes de un feminicidio en Holguín

Getting your Trinity Audio player ready...

La noche del martes 5 de agosto, Milagros Batista Estévez, de 56 años, fue asesinada en su casa del reparto holguinero Alex Urquiola. Según el testimonio de su hijo, Óscar Bermúdez, el presunto autor del crimen es José Matos, expareja de la víctima.



Óscar relató a Martí Noticias que Matos acudió a la casa de su madre, intentó robar en la vivienda de su hermana, ubicada en el piso superior del inmueble, y amenazó a las vecinas que intentaron intervenir.

“La cogió, él subió y la metió dentro de la de la casa, y le dijo que si salía la mataba”.

La hermana de Óscar que se encontraba en su casa con su bebé y la hija de 6 años de Óscar, llamó a la policía para alertar sobre la presencia del agresor, pero le informaron que no tenían recursos para atender el caso.

“Le dijeron que la patrulla que estaba disponible estaba para (la Unidad de Operaciones) Pedernales, que esperara a ver si volvía de nuevo y que llamara de nuevo, que esperara ahí, que se trancaran y que si volvía de nuevo, que llamaran”, instruyeron las autoridades ante la llamada de emergencia.

El joven cuenta que su hermana escapó y fue en un bicitaxi hasta la unidad policial conocida como "El Anillo" en la ciudad de Holguín para reportar la situación.

El carpeta de la estación de policía fue el que insistió varias veces hasta conseguir una patrulla, "que llegó como a los 15 minutos después de ocurrido el crimen.

Según explicó Óscar, el agresor forzó la puerta de la vivienda de Milagros, caminó hasta donde ella dormía, la levantó y la agredió con un arma blanca, causándole múltiples heridas.

“Entró, cerró la puerta, y les dijo a los vecinos que no se metieran. Los vecinos trataban de tirar piedras, pero el hombre estaba ahí y no se quería mover de la puerta. Al rato, llegó la policía y le dijeron que bajara el arma, él no quería bajarla, y entonces hicieron un disparo al aire y ahí fue que él se entregó”, relató.

El hijo de la víctima también mencionó que su madre sufría agresiones constantes por parte de su expareja. Seis meses atrás, Óscar había intervenido en una de estas agresiones y al cuestionar a los agentes policiales sobre por qué no detenían a Matos, dice que casi lo detienen a él.

Según asegura, los policías le dijeron que como ella no quería hacer la denuncia por la agresión, ellos no podían hacer nada.

"Le dije 'él la está coaccionando, la está amenazando', y respondieron: 'nosotros no podemos meternos en eso'. Le dije '¿y cuándo la maten? y entonces casi me llevan preso, por haberle - según ellos- alzado la voz.”

Ahora el asesino está preso "lo que no nos han dado noticia, no nos han dicho nada".

El hijo de Milagros está pidiendo que se haga justicia, que se investigue el procedimiento policial, y la negligencia del oficial que recibió la llamada y que dijo que simplemente esperaran a que volviera el atacante.

"Hay que presentar el cargo a ese oficial por haber tomado esa mala decisión con una persona que ya tenía varias amenazas. Mi hermana aún fue para allá, como que no quisieron atenderla, no quisieron mandar nada, la ignoraron”, denunció.