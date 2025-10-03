Estallan protestas en La Habana en reclamo de electricidad y agua (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

La capital cubana se vio sacudida por varias protestas ocurridas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, como consecuencia de las interrupciones del servicio eléctrico y la escasez de agua que no dan respiro a los ciudadanos.

Las manifestaciones en diferentes partes de la ciudad reflejan el malestar social de la población, que desafía al Estado policial.

En Centro Habana, en el Consejo Popular Los Sitios, videos difundidos en redes sociales muestran a más de un centenar de vecinos que se sentaron en la vía interrumpiendo el paso vehicular por la intercepción de las calles Monte y Antón Recio, encendieron una fogata, exigieron la restitución de la corriente y el agua y gritaron ¡Libertad!

Dos residentes del lugar confirmaron a Martí Noticias, que “la gente se tiró para la calle y tocaron cazuelas” pero aclararon que ellos no participaron de la demostración que fue disuelta por las fuerzas policiales una hora más tarde.

En el reparto Altabana del municipio Boyeros, decenas de personas tocaron calderos reclamando el fin de los apagones, tras más de diez horas sin electricidad, de acuerdo a Mercedes García, una residente del lugar.

“Fue aquí en Altabana, como a las 12 y pico o la una de la mañana, por la escuela Antonio Maceo, eso queda en calle K. Empezaron a tocar cazuelas. Pero también hubo una protesta bien grande, más para allá, en Los Bloques, se tiraron para la calle y empezaron a gritar cosas”.

También en la calle Concepción de la barriada de Lawton en Diez de Octubre se registraron grupos de personas tocando calderos, según comentarios en Facebook.

“En horario de la madrugada, como yo vivo en una loma, en el silencio de la madrugada se sentían los toques de la cazuela que replicaban en varios lugares, pero el lugar exacto no lo sé por qué era de madrugada y estaba a oscuras casi toda la ciudad, pero los sonidos de los toques de las cazuelas replicaban en varios lugares de La Habana”, dijo la activista Elsa Morejón desde Lawton.

“El asunto no es tanto eso, como la grave situación sanitaria que hay en Cuba en este momento, con varios virus, muchas personas enfermas y sin electricidad y sin agua, este cuadro se agrava”, recalcó.

Hasta el momento no se han reportado detenciones derivadas de estas protestas.