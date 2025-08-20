Protesta en Centro Habana tras más de 15 días sin agua: "Lo que dieron fue migajas"

Getting your Trinity Audio player ready...

Vecinos del municipio Centro Habana salieron a la calle este martes 19 de agosto para protestar por la escasez de agua potable.

Durante la manifestación, ocurrida en la intersección de las céntricas calles Reina y Campanario, los residentes del barrio bloquearon el tránsito con cubos, tanques y otros recipientes.

De acuerdo a testimonios recogidos por Martí Noticias, llevaban más de 15 días sin agua. Una residente del área describió la escena:

"La gente empezó a gritar agua, agua, agua.... Tengo 53 años y jamás he visto una cosa igual", dijo una residente a nuestra redacción.

La manifestación concluyó con la llegada de efectivos policiales y dos camiones cisterna, conocidos como "pipas", que distribuyeron agua. "A la hora y pico vinieron la policía y dos pipas que empezaron a echar agua", afirmó la mujer que cuestiona por qué no lo hicieron antes.

Otra vecina que vive a dos cuadras del lugar también confirmó el hecho: "Hace 21 días que no les ponen el agua y se votaron para la calle con los tanques. Al momento le ubicaron pipas", comentó otra vecina.

Para Luis, residente en el área, la solución de las autoridades no son más que "migajas".

"Pusieron cuatro pipas por cada esquina y todo el mundo fue para su casa... Nos dan un poquito de migajas y nos tranquilizamos".

Videos que circulan en redes sociales muestran a decenas de personas en la calle durante la noche con sus cubos para almacenar el agua. En las publicaciones, usuarios advierten que el problema es en todo el país.

En recientes declaraciones a la prensa estatal, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, atribuyó la problemática a la falta de combustible, los cortes eléctricos y la sequía en el país.

Asimismo, reconoció que alrededor de 300.000 personas enfrentan interrupciones en el servicio por la falta de equipos funcionales. "La situación es compleja", dijo el funcionario.

Este mes han ocurrido protestas en varias provincias, muchas de ellas motivadas por la escasez de agua potable y los prolongados apagones.