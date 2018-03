ProPublica: EEUU haría permanentes recortes de personal en su embajada en La Habana

La administración Trump está dispuesta a dejar como permanentes los drásticos recortes del personal diplomático estadounidense en Cuba ordenados en septiembre pasado, informa este viernes el sitio de periodismo investigativo ProPublica citando a funcionarios del Departamento de Estado y un memorandum interno de esa dependencia.

Las fuentes precisaron que un memorándum sobre la decisión que se le envió al Secretario de Estado Rex Tillerson la semana pasada incluyó una propuesta para mantener solo el personal de emergencia máximo de 18 diplomáticos que se dejó en La Habana.

El 29 de septiembre de 2017, luego de los misteriosos incidentes en que 24 funcionarios estadounidenses o familiares sufrieron, a lo largo de nueve meses, graves afectaciones a su salud en la isla, se ordenó el retiro o reasignación temporal de un 60 por ciento de ellos (35) y de sus parientes.

Según las regulaciones, El Departamento de Estado tiene hasta el 4 de marzo para enviar a algunos diplomáticos de regreso a sus puestos o reducir el personal indefinidamente.

La cancillería estadounidense revisa cada 30 días la orden de "estado de partida" emitida en septiembre pasado.

Las condiciones sobre el terreno

Este martes la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert contestó lo siguiente a una pregunta al respecto: "En las revisiones, el Departamento evalúa varios factores para determinar si queremos abrir nuestra embajada para tener más empleados allí. Tenemos que determinar si las condiciones sobre el terreno justifican que se levante el estado de partida, por lo que aún estamos en conversaciones, debates y deliberaciones al respecto. Todavía no hemos tomado una decisión, pero lo haremos saber con suerte antes del 4 de marzo".

La vocera declinó comentar declaraciones previas del Secretario de Estado, Rex Tillerson, donde aseguraba que la operación actual de la embajada en La Habana permanecería vigente hasta que Cuba pudiera garantizar a Estados Unidos que los ataques contra su personal han cesado.

He aquí el comentario completo de Tillerson en su entrevista del pasado 5 de enero con los periodistas de Associated Press Matt Lee y Joshua Lederman:

“Sigo creyendo que el gobierno cubano, alguien dentro del gobierno cubano, puede ponerle fin a esto. Y mientras no puedan decir que lo han hecho, no me siento cómodo llevando a la gente de vuelta al país porque no quiero sugerirles a ustedes que, necesariamente, todos los ataques han cesado ¿De acuerdo? Así que (lo haré) si me puedo convencer de que no voy a volver a poner intencionalmente a personas en peligro. Es eso lo que pienso al respecto. Que estaría poniéndolos en peligro intencionalmente. ¿Por qué demonios haría eso si no tengo manera alguna de protegerlos? No sabemos cómo proteger a las personas de esto, entonces ¿por qué iba a hacerlo? Y voy a enfrentarme a cualquiera que me quiera presionar a hacerlo mientras no esté convencido de que no los pondré en riesgo”.

El Departamento de Estado también ordenó a 17 de los 26 diplomáticos cubanos en Washington que abandonaran el país con sus familias.

18 es el límite máximo, pero...

Las fuentes de ProPublica indicaron que, aunque el personal de emergencia estadounidense en La Habana tiene un límite de 18, la embajada ha sido operada recientemente por tan solo 11 ó 12 diplomáticos.

Confirmaron que con solo uno o dos funcionarios consulares que cubren emergencias para los estadounidenses que visitan la isla, la actividad consular se ha detenido casi por completo, de modo que miles de cubanos que buscan visitar o emigrar a EE.UU. se han visto obligados a viajar a terceros países para presentar sus solicitudes.

Tras meses en los que la embajada de Estados Unidos en La Habana emitió más de 800 visas de inmigrante mensuales, el número se redujo a 168 en septiembre y solo 16 en octubre, según cifras del Departamento de Estado. En noviembre subió a 196 y en diciembre fue de 22.

