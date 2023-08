Prisión hospital para reos con VIH no tiene condiciones, denuncia madre de presa política trans

La prisión "Cuba Panamá" para enfermos de VIH no tiene las condiciones requeridas de alimentación y atención médica para atender a los reclusos con el virus de inmunodeficiencia humana, denunció a Martí Noticias Ana María García, madre de la presa política trans Brenda Díaz García, encarcelada en ese centro penitenciario.

La prisionera de 29 años, condenada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, en la localidad de Güira de Melena, en Mayabeque, tenía sistema el inmunológico debilitado, el pasado 17 de julio, el último día en que su madre la pudo ver. "Brenda está en una prisión que es para personas con VIH. Una prisión que es mixta, ahí hay reclusos en peores condiciones que Brenda y no tienen la atención médica requerida ni la alimentación que deben tener, siendo de una prisión hospital", denunció la señora. García aseguró que la doctora del penal les dijo que los linfocitos CD4 del sistema inmunitario en el caso de su hija estaban bajos. La madre teme que si Brenda no tiene una alimentación adecuada, puede tener una recaída, "que puede ser mortal". "No tiene la alimentación que debe tener ahí. Dice que lo que le están dando es como una masa de croqueta que le echan agua y la hacen como si fuera un picadillo. Me dice 'mamá, eso no me lo puedo comer'", relató su madre, quien aseguró no tener comunicación con la presa política desde hace tres semanas.



"Con Brenda no me comunico desde el día 17 de julio, que fui a la visita, pero antes de la visita hacía nueve días en que ella apenas me llamaba, dos días antes de la visita fue que ella me llamó", precisó García.

Díaz García fue juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, acusada por las autoridades de haber lanzado piedras contra una tienda en divisas y robo de artículos.

(Con reporte de Ivette Pacheco)