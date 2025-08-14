Piden al gobierno uruguayo acción urgente por Ferrer, Navarro y todos los presos políticos cubanos (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...



Una representación de las organizaciones Cubanos Libres y Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en Uruguay, entregó un documento en la cancillería de ese país el pasado martes demandando una acción diplomática urgente de Montevideo a favor de los presos políticos cubanos.

En la petición hicieron especial énfasis en los líderes opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro, condenados en la Primavera Negra de 2003 y en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Luis Estrada, presidente de la asociación civil Cubanos Libres en Uruguay, y el delegado para el Consejo de la Transición Democrática en Cuba, Gerardo Bernal fueron los promotores de la iniciativa.

La carta "se está entregando hoy en Europa, en España, en Canadá y en todos los consulados de países donde exista una representación" de esas organizaciones dijo Estrada a Martí Noticias.

"Desde acá de Uruguay le podemos decir que nos presentamos, con cita previa, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, donde informamos a Cancillería de la República la situación de los presos políticos en Cuba y también de José Daniel Ferrer y Félix Navarro (...) Aclaramos toda la situación que están viviendo los presos políticos en Cuba y queremos decirle que fuimos recibidos, que fuimos atendidos y que nuestra información va a ser receptada y va a ser elaborada y distribuida en cancillería", agregó el activista.

"Lo que estamos buscando es que América Latina y el mundo conozca la situación que se está viviendo en Cuba y sobre todo la situación de los presos políticos, que es muy importante que estas personas sean puestas en libertad urgentemente", afirmó Estrada.

Por su parte, Bernal recordó que Ferrer y Navarro son dos "líderes emblemáticos de la lucha democrática y pacífica en Cuba, que hoy se encuentran injustamente presos en las mazmorras del régimen cubano por luchar por la libertad de Cuba y de todos los cubanos".

Hasta 2023, el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay contabilizó la presencia de aproximadamente 12,400 ciudadanos cubanos residiendo en el país, pero se estima que esa población ha crecido aún más.