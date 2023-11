Periodistas cuentan como el testimonio de tres cubanas se convirtió en el grito de un país sobre la violencia obstétrica

La investigación Partos Rotos sobre violencia obstétrica en Cuba, realizada por un grupo de periodistas independientes, ganó la pasada semana el Premio Roche de Periodismo en Salud 2023 que otorga la Fundación Gabriel García Márquez, en la categoría de Periodismo Escrito.

Claudia Padrón, una de las gestoras del proyecto, contó a Martí Noticias que el primer trabajo que publicaron “Puja y pare tú sola: los peligros de un país sin partos humanizados”, se centraba en las historias de tres mujeres, madres cubanas, que habían sufrido diferentes manifestaciones de violencia.

“Tuvimos una reacción que no esperábamos y esos tres casos se convirtieron en cientos de mujeres que nos escribían en las redes sociales contándonos que ellas habían vivido situaciones semejantes a las narramos”, dijo a Facebook Ahora, de Martí Noticias.

“Todo eso nos llevó a pensar que podía ser un proyecto mucho más grande porque no se trataba de casos anecdóticos, sino que en todo el país, y en diferentes épocas, había historias similares… Entonces sumamos a más periodistas al equipo, a diseñadoras, editores… porque no se podía contar todo esto sin un periodismo colaborativo”.

Ante la falta de datos, decidieron recabar ellas mismas la información y realizaron más de mil encuestas a mujeres que habían dado a luz en Cuba.

“Estamos ante un escenario de hermetismo, y escudriñarlos en las bases de datos del oficialismo es prácticamente imposible, pero la enseñanza que nos deja esta investigación es que desde el periodismo podemos emplear otras estrategias, como la de crear una base de datos propia y, a partir de ahí, generar explicaciones para que la audiencia comprenda mucho mejor el fenómeno”, comentó por su parte Darcy Borrero, otra de las periodistas que trabajó en la investigación.

“La encuesta arrojó que un porciento grandísimo de mujeres no tenían idea de cuáles eran sus derechos, ni reconocían los momentos en los que habían sido maltratadas durante el parto”, precisó María Antonieta Colunga, realizadora de uno de los videos que forma parte del proyecto.

“No todos las historias que contamos evidencian la violencia obstétrica en un nivel más profundo con secuelas para los bebés y las madres. Pero todas tienen ese componente de la violencia psicológica que realmente impacta. Hay muchísimas historias de dolor. Es el dolor compartido de muchas madres. Es una violencia sistémica”, apuntó Borrero, e hizo referencia a que todavía hay otras etapas del fenómenos que están por investigarse, por ejemplo las prácticas del aborto en Cuba.

Las autoras de la investigación coinciden en que la precaria estructura que hay en el sistema sanitario de la isla no es una justificación para la violencia. “Por supuesto que incide, pero es una falsa analogía”, comentó Padrón. “Para que un médico no te grite, que no ignore tus pedidos, no hacen falta recursos”.

Sobre el premio, uno de los más prestigiosos y rigurosos de la región, se sienten muy satisfechas y agradecidas con todas las mujeres que decidieron contar sus testimonios. “Para el periodismo independiente cubano este reconocimiento es muy notable porque estamos tratando de contar un país donde se criminaliza la prensa y donde el hermetismo es severo”, agregó.

En la undécima edición del certamen, iniciativa de Roche América Latina y la Secretaría Técnica de la Fundación Gabo, el jurado recibió un total de 698 postulaciones en las tres categorías del concurso: Periodismo Escrito, Periodismo Audiovisual y Cobertura Diaria. En cada categoría fue elegido un trabajo ganador y uno con mención de honor bajo la temática ‘Desafíos frente a la atención sanitaria’.

La periodistas cubanas ganadoras de la categoría Periodismo Escrito con su investigación Partos Rotos fueron Claudia Padrón, Isabel Echemendía, Cynthia de la Cantera, María Antonieta Colunga y Darcy Borrero.

(A partir de entrevistas realizadas por Yaima Pardo para Martí Noticias)