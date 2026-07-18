Otero Alcántara hará una ofrenda a la Virgen de la Caridad

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El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara tiene entre sus primeros deseos, al llegar a Miami, visitar la Ermita de la Caridad y dejar una ofrenda de acción de gracias, aseguraron en un comunicado autoridades de la Iglesia Católica de esa ciudad.

Se trata de un gesto que repiten miles de fieles cubanos al llegar al país que los acoge en libertad. Los devotos agradecen a la Patrona de Cuba la posibilidad de haber llegado a puerto seguro y en muchos casos reunificarse con familiares y amigos. También oran a la Caridad del Cobre para que bendiga sus primeros pasos en el exilio.

La salida de Otero Alcántara de Cuba hacia los Estados Unidos fue anunciada desde los perfiles de redes sociales del expreso político, fundador del Movimiento San Isidro.

"Trae consigo desde Cuba una virgen rota. Como estamos muchos de nosotros. Como está Cuba. Es un gesto que invita a reunir los fragmentos, a recomponer lo que ha sido quebrado y a creer que todavía es posible sanar", indicó el comunicado, que invita a los interesados a acompañar al activista en la tarde del sábado en los predios de la Ermita.



Otero Alcántara ha incorporado a la Virgen de la Caridad del Cobre, sincretizada con Oshún en la santería cubana, en su vida y obra, y ha utilizado la figura de la Patrona de Cuba en varias de sus manifestaciones públicas para canalizar demandas de libertad, solidaridad y esperanza.



El texto agrega que en los días siguientes, "Luis tiene previstos varios encuentros con la prensa y, poco a poco, espera reunirse con las organizaciones, amigos y personas que quieran recibirlo".

"Llega con el deseo de conocer el espacio físico, pero también el espacio humano y simbólico del exilio. Quiere escuchar, aprender, compartir lo vivido durante estos años y conversar sobre el futuro de Cuba y sobre la manera en que podemos seguir imaginándolo y construyéndolo entre todos", añade.



El comunicado recuerda que detrás quedan cientos de presos políticos, y "un pueblo entero atravesando quizás el peor momento de su historia".

"Él no lo olvida y nosotros tampoco", concluye.