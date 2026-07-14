¿Dónde está Otero Alcántara? Un recurso legal pone bajo presión al régimen para revelar su paradero

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Las autoridades judiciales cubanas enfrentan un plazo de 72 horas para responder al recurso de habeas corpus presentado por Cubalex a favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, cuyo paradero permanece sin esclarecer después de haber cumplido íntegramente su condena.

El recurso fue entregado formalmente este lunes ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, dijo a Martí Noticias Alain Espinosa, abogado del centro de asesoría legal Cubalex.

La acción judicial busca que Otero Alcántara sea llevado ante la autoridad competente y que las instituciones del Estado expliquen dónde se encuentra, por qué continúa privado de libertad y qué organismo mantiene su custodia.

“Lo más importante en este caso es plantear que, desde el punto de vista legal, el tribunal tiene un término de 72 horas para solicitar que presenten directamente a Luis Manuel Otero Alcántara ante esta autoridad”, explicó Espinosa.

Según el abogado, las autoridades deben presentar además un informe que fundamente la situación del artista.

“Deben explicar por qué esta persona permanece privada de libertad, cuál es su paradero y qué autoridad es la que lo mantiene privado de libertad”, agregó.

El procedimiento coloca ahora la responsabilidad de responder sobre el paradero de Otero Alcántara en manos de las instituciones judiciales cubanas, después de varios días sin información oficial sobre el lugar donde permanece retenido.



Espinosa recordó que el recurso no pudo ser presentado el viernes anterior debido a que tanto el Tribunal Provincial Popular de La Habana, competente para conocer el habeas corpus, como el Tribunal Supremo permanecían cerrados.

El abogado cuestionó que ambas instituciones estuvieran sin prestar servicios pese a tratarse de un día laborable.

“Permanecían cerrados a pesar de ser un día laborable y sin que existiera un previo aviso o una explicación que fundamentara esta suerte de cierre o de ausencia de ejercicio de la función judicial”, señaló.

La condena de cinco años de prisión impuesta a Otero Alcántara venció oficialmente el 9 de julio. Dos días antes, el artista había sido sacado de la prisión de Guanajay y trasladado a un lugar que las autoridades cubanas no han revelado públicamente.

Desde entonces, familiares, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han reclamado información sobre su ubicación y las condiciones en las que permanece.

Para Cubalex, la situación adquiere una mayor gravedad debido a que ya no existe una sentencia pendiente de cumplimiento que justifique mantener al artista privado de libertad.

“Ya él extinguió de manera completa la sanción que pesaba contra él y en estos momentos se encuentra en un paradero desconocido, con lo cual la situación de desaparición forzada en la que se encuentra es más que evidente y alevosa”, afirmó Espinosa.

El único contacto conocido de Otero Alcántara desde que fue sacado de prisión ocurrió el 9 de julio, cuando pudo realizar una breve llamada a la activista y curadora de arte Anamely Ramos utilizando un teléfono de la Seguridad del Estado.

La conversación ocurrió bajo supervisión y el artista no pudo informar dónde se encontraba.

Según Ramos, funcionarios cubanos le indicaron que permanecería en un lugar no divulgado mientras se tramita una solicitud de parole para viajar a Estados Unidos.

La activista ha reclamado al cuerpo diplomático acreditado en La Habana y a los corresponsales extranjeros que soliciten información a las autoridades y pidan acceso directo al artista.

La incertidumbre sobre su paradero también llegó al sistema de Naciones Unidas.

La semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada activó una Acción Urgente a petición de Cubalex y requirió al Estado cubano adoptar medidas inmediatas para localizar y proteger a Otero Alcántara.

El organismo internacional fijó el 25 de julio como plazo para que el gobierno cubano presente información oficial sobre el caso.

La acción ante los tribunales cubanos abre ahora un segundo plazo para las autoridades: las 72 horas que, según Cubalex, establece la legislación para tramitar el recurso y requerir la presentación de Otero Alcántara ante la autoridad judicial.

Espinosa aseguró que la organización continuará reclamando que las instituciones judiciales cumplan los procedimientos legales y garanticen los derechos del artista.

“Continuaremos exigiendo de las autoridades judiciales cubanas que hagan cumplir los procedimientos legales establecidos, garanticen y protejan los derechos de cada uno de los ciudadanos, en este caso específico, el derecho a la libertad que le corresponde a Luis Manuel Otero Alcántara”, concluyó.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue detenido tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

En junio de 2022 fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.