Sociedad civil y organizaciones de derechos humanos presionan al régimen para que libere a Otero Alcántara

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Organizaciones de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y amigos del artista y preso político, Luis Manuel Otero Alcántara, intensificaron este viernes la presión sobre el régimen cubano para que sea liberado, después de que concluyera la condena de cinco años que cumplía en las cárceles de la isla.

La organización Cubalex lanzó una convocatoria dirigida a la sociedad civil para promover la presentación masiva de recursos de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, al considerar que la legislación cubana permite a cualquier ciudadano solicitar información sobre el paradero de una persona detenida, incluso sin ser familiar o contar con representación legal.

“Cuantas más personas lo presenten, mayor es la presión sobre el tribunal para que responda”, señaló Cubalex en un comunicado, en el que explicó que el recurso busca obligar a las autoridades a informar sobre la ubicación del detenido, así como a generar un expediente judicial sobre el caso.

Amnistía Internacional afirmó el jueves que el Estado cubano “debe presentar con vida y en libertad a Luis Manuel Otero Alcántara” y sostuvo que, mientras las autoridades no revelen oficialmente dónde se encuentra ni permitan el contacto directo con su familia, el artista permanece “en situación de desaparición forzada”.

“La condena injusta contra Luis Manuel Otero Alcántara termina el 9 de julio. Pero el Estado cubano no lo ha puesto en libertad”, indicó la organización, que exigió su “libertad inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado y sin nuevas represalias”.

La curadora de arte y activista Anamely Ramos logró hablar por teléfono con Otero Alcántara por primera vez desde que fue trasladado el 7 de julio desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay a un lugar no revelado.

Según Ramos, la llamada fue realizada desde un teléfono de la Seguridad del Estado y en altavoz. La activista dijo que el artista le comunicó que permanecía en un sitio desconocido mientras continúa el trámite de un proceso de parole y que desconocía el lugar exacto donde se encontraba.

El traslado del líder del Movimiento San Isidro, sin información oficial sobre su destino, ha provocado una oleada de pronunciamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de figuras políticas que reclaman una prueba de vida, información sobre su paradero y su liberación inmediata.

Otero Alcántara fue detenido tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha incluido en su campaña de apoyo a personas que considera detenidas injustamente.