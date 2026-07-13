Presentan habeas corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara

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El centro de asesoría legal Cubalex presentó este lunes un recurso de habeas corpus a favor del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, cuyo paradero sigue desconocido a cuatro días de que concluyera su condena de cinco años de prisión.

En un comunicado, la organización indicó que las autoridades judiciales disponen ahora de un plazo legal de 72 horas para responder a la solicitud.

“Se pudo entregar formalmente el recurso de Habeas Corpus a favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Las autoridades judiciales correspondientes tienen ahora un plazo legal de 72 horas para emitir una respuesta”, señaló Cubalex.

La condena impuesta a Otero Alcántara venció oficialmente el 9 de julio. El artista fue sacado dos días antes de la prisión de Guanajay, donde permanecía recluido desde 2021, y trasladado a un lugar no revelado.

“Desde Cubalex exigimos que se respete el debido proceso y la integridad física de Luis Manuel”, añadió la organización.

La activista y curadora de arte Anamely Ramos hizo un llamado al cuerpo diplomático acreditado en Cuba y a la prensa extranjera para que soliciten información directa sobre el artista.

“Pedimos también a la prensa extranjera acreditada en Cuba que haga su trabajo. El Ministerio del Interior y el gobierno de Cuba son los únicos responsables y en conocimiento de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. En ningún otro país sería aceptable que una persona permaneciera secuestrada en un lugar secreto. Pidan entrevistarse con Luis Manuel. Pidan verlo”, escribió Ramos.

El único contacto conocido con Otero Alcántara desde su salida de prisión ocurrió el 9 de julio, cuando logró comunicarse brevemente con Ramos mediante un teléfono de la Seguridad del Estado. Durante la llamada, realizada bajo supervisión, no pudo revelar dónde se encontraba.

Según la activista, las autoridades le indicaron que permanecería retenido en un lugar no divulgado mientras se tramita una solicitud de parole para salir del país.

La semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó una Acción Urgente a petición de Cubalex y requirió al Estado cubano adoptar medidas inmediatas para localizar y proteger al artista, además de fijar el 25 de julio como plazo para presentar un informe oficial sobre el caso.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue detenido tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.