Otero Alcántara continúa en paradero desconocido cuatro días después del fin de su condena

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El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanece en paradero desconocido, cuatro días después de que extinguiera su sanción de cinco años de privación de libertad.

El viernes el centro de asesoría legal Cubalex trató de presentar un nuevo recurso de habeas corpus a favor del artista pero el Tribunal Provincial Popular.

"Se intentó sin éxito presentar un habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana para exigir información del paradero de Luis Manuel Otero Alcántara. Se hizo en medio de operativos policiales de vigilancia y detenciones que aumentan aún más el riesgo para los activistas y opositores que continúan poniendo el cuerpo en solidaridad con el artista", dijo en Facebook la activista y curadora de arte Anamely Ramos.

El recurso fue enviado por correo electrónico tanto al Tribunal Provincial como al Tribunal Supremo Popular, aunque las direcciones habilitadas por las autoridades judiciales “se encuentran inactivas o bloquean los mensajes”, precisó Cubalex.

La organización calificó lo ocurrido como “una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia” y afirmó que obstaculiza una garantía judicial destinada a proteger la libertad personal de Otero Alcántara.

Pidan verlo

Ramos hizo un llamado al cuerpo diplomático extranjero acreditado en Cuba a que se involucren en las gestiones por el artista, como hicieron en 2022 en las afueras del Tribunal donde se celebró su juicio.

"Pedimos también a la prensa extranjera acreditada en Cuba, que hagan su trabajo. El Ministerio del Interior y el gobierno de Cuba son los únicos responsables y en conocimiento de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. En ningún otro país sería aceptable que una persona permaneciera secuestrada en un lugar secreto. Pidan entrevistarse con Luis Manuel. Pidan verlo", apuntó.

Otero Alcántara fue sacado del penal el 7 de julio y trasladado a un lugar no revelado, sin que su familia o allegados hayan recibido información oficial sobre su ubicación.

El único contacto conocido ocurrió el 9 de julio, cuando el artista logró comunicarse brevemente con Ramos mediante un teléfono de la Seguridad del Estado y no pudo revelar dónde se encontraba. Según explicó la activista, las autoridades le indicaron que el artista permanecerá retenido en un lugar no divulgado mientras continúa la tramitación de una solicitud de parole para salir del país.

Otero Alcántara fue arrestado tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.

La semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una Acción Urgente, tras una solicitud presentada por Cubalex, en la que requirió al Estado cubano adoptar medidas inmediatas para localizar y proteger al artista y fijó hasta el 25 de julio como plazo para presentar un informe oficial sobre el caso.