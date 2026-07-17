Anuncian inminente salida de Otero Alcántara hacia Estados Unidos

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Las redes sociales del artista y activista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara han anunciado este viernes su inminente salida al exilio, tras recibir permisos de las autoridades migratorias estadounidenses.

Fuentes cercanas a Otero Alcántara dijeron a Martí Noticias que el artista llegaría a Miami en las próximas horas.

El fundador del Movimiento San Isidro y uno de los representantes más icónicos de la oposición al castrismo desde el arte, cumplió la semana pasada su condena a cinco años de prisión impuesta por un tribunal de la isla, desde entonces se conoce que está bajo custodia de la Seguridad del Estado pero en paradero desconocido.

"Después de varias semanas de gestiones constantes, anunciamos que la solicitud de parole de Luis Manuel Otero Alcántara para ingresar a los Estados Unidos ha sido aprobado", indicaron en las redes sociales del artista.

"Desde comienzos de 2023, Luis aceptó el exilio como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista, después de haber soportado toda la represión que ha recaído sobre él. La Seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión. Luis debió encontrarse en libertad desde el pasado 9 de julio, al extinguirse su injusta condena de 5 años, y aún sigue en manos de la policía política, en un paradero que no podemos precisar", anunciaron en su página oficial.

Otero Alcántara ha sido reconocido internacionalmente por su activismo artístico y su defensa de los derechos humanos en Cuba.

Entre sus premios más destacados se encuentran el Premio Václav Havel a la Disidencia Creativa (2025), el Premio Rafto de Derechos Humanos (2024) y el Premio Impacto Príncipe Claus (2022), todos otorgados por su valentía al enfrentar la represión mediante el arte. También recibió el Premio Libertad de Freedom House (2022) y el Premio Oxi al Coraje (2021), además de ser nombrado una de las personas más influyentes del año por la revista TIME en 2021.