Otero Alcántara continúa desaparecido más de una semana después de cumplir su condena 

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Más de una semana después de haber cumplido íntegramente su condena de cinco años de prisión, el artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara continúa en paradero desconocido, denunció este miércoles a Martí Noticias la activista, curadora de arte y especialista del Observatorio de Derechos Culturales, Anamely Ramos.

La activista informó que el martes recibió una breve llamada del líder del Movimiento San Isidro, realizada desde un teléfono de agentes de la Seguridad del Estado que permanecen junto a él.

"La llamada se cayó, solo para decir que sigue relativamente bien, que él está tranquilo y preguntar cómo van los trámites", relató Ramos.

Durante la conversación, alcanzó a informarle que numerosas personas continúan solidarizándose con su situación y que se mantienen las gestiones para exigir que las autoridades revelen su paradero. Sin embargo, la comunicación se interrumpió antes de que pudieran continuar hablando.

Ramos afirmó que persiste la incertidumbre sobre las condiciones en las que permanece el artista. "Realmente es muy angustiante porque no sabemos dónde está ni en qué condiciones exactamente él está, e incluso aunque estuviera bien, como él mismo dice, sigue siendo muy injusto, sigue siendo una arbitrariedad absoluta, una ilegalidad", expresó.

La curadora recordó que Otero Alcántara ya extinguió completamente la sanción impuesta en 2022 y que, por tanto, no existe fundamento legal para mantenerlo retenido.

"Él ya cumplió su condena de manera íntegra y él no tendría por qué estar en manos de esa gente, en un lugar desconocido, sin poder acceder a sus familiares, sin poder acceder a hablar libremente con nosotros, con la prensa, con la gente en Cuba, en la calle", afirmó.

"Es muy angustiante ver cómo ese régimen hace lo que le da la gana con sus ciudadanos, sin que haya ningún tipo de consecuencia, con total impunidad", declaró.

Cubalex presentó el lunes un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana para exigir que las autoridades judiciales ordenen su presentación, informen dónde se encuentra y expliquen bajo qué fundamento permanece privado de libertad.

La legislación cubana establece un plazo de 72 horas para que el tribunal tramite el recurso y requiera la comparecencia de Otero Alcántara o la información correspondiente sobre su situación.

El caso también es objeto de una Acción Urgente activada por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que solicitó al Estado cubano informar sobre el paradero del artista y las medidas adoptadas para proteger su integridad.

Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado de la prisión de Guanajay el 7 de julio, dos días antes de concluir oficialmente su condena. Desde entonces, las autoridades cubanas no han informado públicamente dónde permanece ni bajo qué autoridad se encuentra retenido.

El líder del Movimiento San Isidro fue condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.