Este 11J, "Miami está en la calle" para recordar las históricas protestas

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La comunidad cubana del sur de la Florida conmemoró este sábado el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J) con una amplia jornada de actividades que incluyó marchas, exposiciones artísticas y concentraciones en apoyo a los presos políticos y a la causa de la libertad en Cuba.

El evento central consiste en una concentración masiva en la Calle Ocho, frente al Parque del Dominó y el Tower Theater. Bajo el nombre de “Liberation Day Rally”, la actividad reúne a organizaciones del exilio cubano, activistas y ciudadanos para recordar las manifestaciones de 2021 y exigir la liberación de los presos políticos, así como el fin del régimen cubano.

La jornada comenzó desde la 1:00 p.m. con la Liberation Day Expo, una exposición artística instalada en el Tower Theater. La muestra presentó obras relacionadas con la resistencia cívica y la lucha por los derechos humanos en Cuba, en colaboración con diversas organizaciones vinculadas a la memoria del 11J.

Posteriormente, a las 5:00 p.m., se desarrolló la Cuban Freedom March, una marcha convocada por Rolando Escalona, comisionado del Distrito 3 de Miami. Cubanos exiliados en el sur de Florida marcharon bajo el lema“Acciones, no palabras”.

El recorrido partió desde la Casa del Preso Político Histórico Cubano, avanzó por la Calle Ocho y concluyó en las inmediaciones del Parque del Dominó y el Tower Theater. En declaraciones a Martí Noticias, Escalona recordó una frase que resonó entre los exiliados cubanos el 11J: "Si Cuba está en la calle, Miami también".

El Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, el cubanoamericano Dariel Fernández,

Según los organizadores, las actividades conmemorativas este año en Miami buscaron reafirmar que el 11 de julio marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Cuba, al convertirse en la mayor movilización popular registrada en la isla en décadas. También expresaron solidaridad con quienes continúan enfrentando represión o permanecen encarcelados por participar en aquellas manifestaciones.

Miami volvió a convertirse en uno de los principales escenarios de recordación del 11J fuera de Cuba, en una fecha que para muchos cubanos simboliza la demanda de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos en la isla.

En Washington, D.C., John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba, se manifestó frente a la embajada del régimen de La Habana. Sosteniendo las fotos de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, "El Osorbo", Suárez reclamó libertad para los presos políticos en la isla. A las 7:00 pm estaba convocada una vigilia en el lugar.

El 11J también fue recordado en otras ciudades del mundo como Madrid y Bilbao, en España; Montevideo, en Uruguay, y Nürnbeg, en Alemania.

(Con reportes de Jany González, Mario Pentón, Juan Esteban Silva y Yaima Pardo)