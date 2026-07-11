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Más de un centenar de cubanos se congregaron este sábado en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para recordar el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, reclamar la liberación de los presos políticos y defender la responsabilidad del régimen cubano en la crisis que atraviesa la isla.

La concentración cerró una jornada de tres días organizada en Madrid por el Partido Liberal Ortodoxo Cubano, según explicó a Martí Noticias su presidenta, Amelia Calzadilla.

“A las siete de la tarde se reunieron más de 100 cubanos. No te sabría decir qué cantidad. A mí, para serte honesta, me sorprendió la cantidad de personas que vinieron, en especial porque ahora mismo España está enfrentando una ola de calor y había más de 40 grados y estábamos en el sol”, dijo Calzadilla.

La dirigente opositora señaló que las actividades comenzaron el 9 de julio con un conversatorio dedicado a recordar lo ocurrido durante las protestas del 11J en Cuba.

En el encuentro participaron manifestantes del 11J y representantes de la sociedad civil, entre ellos Yunior García, Manuel Alejandro Rodríguez y el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo. El conversatorio fue moderado por Dayana Prieto y concluyó con un intercambio con el público.

“Lo que hicimos más bien fue rememorar las actividades o lo que ocurrió ese día, el 11 de julio, en las calles cubanas”, explicó Calzadilla.

La segunda jornada estuvo dedicada a un coloquio internacional sobre los desafíos que enfrenta Cuba desde una perspectiva internacional y los posibles escenarios de una transición democrática.

El encuentro, moderado por Antonio Guedes, contó con la participación de Ignacio Bongiovanni, de la Fundación Internacional para la Libertad; Juan Navarrete, subdirector del Instituto Juan de Mariana; y Percival Manglano, exdiputado del Partido Popular español.

Calzadilla también participó como panelista para abordar los desafíos de una eventual transición política y el modelo de república que, a su juicio, debería construirse en una Cuba democrática.

La jornada concluyó este sábado con actividades públicas en la Puerta del Sol, uno de los lugares de mayor afluencia de residentes y turistas en Madrid.

Desde las dos de la tarde, los organizadores instalaron una carpa y una mesa informativa para explicar a los transeúntes la situación de los presos políticos y la crisis que atraviesa Cuba.

También se realizaron actividades con artistas contestatarios y un performance alusivo a las protestas del 11J. Los organizadores llevaron a cabo una colecta destinada a ayudar a manifestantes encarcelados y a sus familiares.

“A las siete hicimos una concentración donde hablé y dije una especie de declaración de los cubanos que estamos acá en el exilio en España, de qué deseamos para nuestro país”, explicó Calzadilla.

La presidenta del Partido Liberal Ortodoxo Cubano destacó la interacción con españoles y turistas extranjeros que se acercaron a la mesa informativa.

“Pasaban constantemente por la mesa informativa a recoger flyers, a pedir por la libertad de los presos políticos, a hacer ellos mismos donaciones y, sobre todo, a informarse sobre lo que está pasando en Cuba”, señaló.

Calzadilla dijo que uno de los objetivos centrales de las actividades fue explicar que la crisis que enfrenta Cuba tiene su origen en el sistema político impuesto durante décadas por el régimen comunista.

“Cada vez que alguien nos dijera que Cuba está viviendo una crisis humanitaria, nosotros le dijéramos: sí, pero el verdadero causante es el régimen que han impuesto los Castro”, afirmó.

La dirigente opositora sostuvo que también buscaban trasladar al público internacional el mensaje de que la confrontación política cubana no debe ser presentada como un conflicto entre Cuba y Estados Unidos.

“Lo que veníamos era a reivindicar el papel de los cubanos en esta contienda y a demostrar que el conflicto no es con Estados Unidos, que es un conflicto entre cubanos donde cubanos que desean instalar la democracia se están defendiendo de una dictadura”, señaló.

Según Calzadilla, los participantes interactuaron con los visitantes en español, inglés y francés para explicar la situación política y social de la isla.

La dirigente calificó la jornada como “muy bonita” e “inspiradora” y destacó la emoción de muchos de los asistentes al recordar las protestas y la situación de sus familiares en Cuba.

“Muchas personas lloraron, pero no solo lloran recordando el 11 de julio, sino que están pensando que sus familiares, sus amigos, su país están en un proceso destructivo y necesitan albergar esa esperanza de que Cuba realmente va a cambiar”, dijo.

Calzadilla afirmó que la concentración también sirvió para que los cubanos en el exilio se reunieran, se dieran ánimo y mantuvieran la esperanza de regresar algún día a una Cuba democrática.

“Vinieron para congregarse, darse ánimos y sentir que Cuba tiene todas las condiciones y las posibilidades de algún día realmente ser libre, que podamos regresar a casa y podamos ayudar a reconstruir nuestro país”, concluyó.